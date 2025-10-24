Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ламин Ямал "захапа" Реал Мадрид преди Ел Класико

Ламин Ямал "захапа" Реал Мадрид преди Ел Класико

24 Октомври, 2025 15:16 486 1

  • ел класико-
  • барселона -
  • ламин ямал-
  • реал мадрид-
  • интервю-
  • предаване -
  • chup chup kings-
  • стриймъра -
  • ибай лянос

Самочувствието му и острият език само подсилват очакванията за поредния епичен сблъсък

Ламин Ямал "захапа" Реал Мадрид преди Ел Класико - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дни преди дългоочакваното Ел Класико, младата сензация на Барселона Ламин Ямал не пропусна да хвърли искри към вечния съперник Реал Мадрид. В интервю за популярното предаване "Chup Chup Kings", където гостува на стриймъра Ибай Лянос, крилото на каталунците демонстрира типичната си самоувереност и не спести хапливи реплики по адрес на "лос бланкос".

В хода на разговора, Ямал бе попитан дали е по-ентусиазиран да се разпише срещу Реал Мадрид или срещу отбора на Лянос – Порсинос, в предстоящия шоу мач този петък от 21:00 часа. Без да се замисли, талантът на Барса отсече: „По-голямо удоволствие ще ми е да вкарам на теб, отколкото на Реал. На тях вече съм им вкарвал няколко пъти.“

В типичния си стил, Лянос, известен с пристрастията си към мадридчани, не остана длъжен и попита: „Порсинос за теб е като Реал Мадрид?“ Ямал не се поколеба да отвърне с усмивка: „Да, и те крадат, и те се оплакват.“

Тези думи само разпалиха още повече страстите преди голямото дерби, което ще се състои в неделя от 17:15 часа на стадион "Сантиаго Бернабеу".

Макар че през последните седмици Ямал се бореше с контузии и пропусна четири от последните шест мача на Барселона, младият нападател вече се завърна на терена. При победата над Жирона той изигра 64 минути и се отчете с асистенция, доказвайки, че е готов за нови подвизи.

С три гола и пет асистенции в седем срещи от началото на сезона, Ламин Ямал се очертава като един от ключовите играчи на каталунците.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 раз

    1 1 Отговор
    Ламин ЯмалДремалЧернял

    15:25 24.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ