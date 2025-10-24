Ламин Ямал "захапа" Реал Мадрид преди Ел Класико

Дни преди дългоочакваното Ел Класико, младата сензация на Барселона Ламин Ямал не пропусна да хвърли искри към вечния съперник Реал Мадрид. В интервю за популярното предаване "Chup Chup Kings", където гостува на стриймъра Ибай Лянос, крилото на каталунците демонстрира типичната си самоувереност и не спести хапливи реплики по адрес на "лос бланкос".

В хода на разговора, Ямал бе попитан дали е по-ентусиазиран да се разпише срещу Реал Мадрид или срещу отбора на Лянос – Порсинос, в предстоящия шоу мач този петък от 21:00 часа. Без да се замисли, талантът на Барса отсече: „По-голямо удоволствие ще ми е да вкарам на теб, отколкото на Реал. На тях вече съм им вкарвал няколко пъти.“

В типичния си стил, Лянос, известен с пристрастията си към мадридчани, не остана длъжен и попита: „Порсинос за теб е като Реал Мадрид?“ Ямал не се поколеба да отвърне с усмивка: „Да, и те крадат, и те се оплакват.“

Тези думи само разпалиха още повече страстите преди голямото дерби, което ще се състои в неделя от 17:15 часа на стадион "Сантиаго Бернабеу".

Макар че през последните седмици Ямал се бореше с контузии и пропусна четири от последните шест мача на Барселона, младият нападател вече се завърна на терена. При победата над Жирона той изигра 64 минути и се отчете с асистенция, доказвайки, че е готов за нови подвизи.

С три гола и пет асистенции в седем срещи от началото на сезона, Ламин Ямал се очертава като един от ключовите играчи на каталунците.