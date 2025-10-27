Орелиен Чуамени: Ламин Ямал да продължава да говори, стимулира ме

Реал Мадрид спечели дербито срещу Барселона с 2:1, а след мача Орелиен Чуамени не пропусна да отговори на предишните закачки на младата звезда на каталунците Ламин Ямал.

Футболистът на „кралския клуб“ призна, че думите на младия играч на “блаугранас” само са го мотивирали допълнително.

“Харесва ми, когато Ямал говори. Нека говори – така ме стимулира. Но футболът се играе на терена”, заяви Чуамени след двубоя.