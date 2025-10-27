Новини
Орелиен Чуамени: Ламин Ямал да продължава да говори, стимулира ме

27 Октомври, 2025 07:00 760 1

  • орелиен чуамени-
  • ламин ямал-
  • барселона-
  • реал мадрид

Футболистът на „кралския клуб“ призна, че думите на младия играч на “блаугранас” само са го мотивирали допълнително

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид спечели дербито срещу Барселона с 2:1, а след мача Орелиен Чуамени не пропусна да отговори на предишните закачки на младата звезда на каталунците Ламин Ямал.

Футболистът на „кралския клуб“ призна, че думите на младия играч на “блаугранас” само са го мотивирали допълнително.

“Харесва ми, когато Ямал говори. Нека говори – така ме стимулира. Но футболът се играе на терена”, заяви Чуамени след двубоя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 горката маймуна

    0 0 Отговор
    за какво го стимулира да се пипа тайно в тоалетните сигурно

    08:03 27.10.2025

