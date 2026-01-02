Ферари ще заложи на две различни версии на болида си по време на тестовете за сезон 2026 във Формула 1

Ферари подготвя не една, а цели две версии на своя нов болид за предстоящите тестове преди началото на сезон 2026 във Формула 1. Макар че официалното име на автомобила все още не е разкрито и засега се използва работното заглавие „Проект 678“, плановете на Скудерията вече са в напреднала фаза.

Италианският тим пренасочи значителна част от ресурсите си към разработката на новата кола. Според експерти, Ферари се очертава като един от фаворитите по отношение на задвижващите системи, нареждайки се редом до имената на Мерцедес и Хонда за следващия шампионат.

Първите изпитания на „Проект 678“ ще се състоят на пистата в Барселона в края на януари, разкриват италиански медии. Тестовата сесия ще продължи пет дни, като всеки отбор ще има възможност да избере три от тях за работа на трасето. За Ферари основният фокус ще бъде проверка на издръжливостта на новия болид, както и на електрониката, която управлява модерната задвижваща система – еволюция на досегашните технологии, използвани до края на 2025 година.

След Барселона, вниманието се пренася към Бахрейн, където са планирани още две предсезонни тестови сесии – между 11 и 13 февруари, както и от 18 до 20 февруари. За тези изпитания инженерите на Ферари вече подготвят подобрена „B-версия“ на болида, включваща редица нововъведения и оптимизации, целящи да изведат отбора на челни позиции още от старта на сезона.