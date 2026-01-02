Ясен Петров и Георги Донков – водещи кандидати за треньорския пост в Добруджа

Промени се задават на хоризонта за футболен клуб Добруджа, след като в последния ден на 2025 година ръководството официално се раздели с досегашния старши треньор Атанас Атанасов и неговия екип. Решението бележи началото на нова страница за "жълто-зелените", които вече активно търсят подходящия човек, който да поеме кормилото на отбора.

В момента два утвърдени футболни специалисти изпъкват като основни фаворити за престижната позиция. Според източници на Sportal.bg, най-вероятните наследници на Атанасов са Ясен Петров – бивш национален селекционер, и Георги Донков – познато име от славните години на Левски, ЦСКА и германския Кьолн.

Ясен Петров до неотдавна ръководеше отбор в Китай, където натрупа ценен международен опит и впечатли с тактическа зрялост. От своя страна, Георги Донков, който през последните години бе дясната ръка на Илиан Илиев в националния тим, също се ползва с респект и авторитет в българските футболни среди.

Въпреки че окончателното решение все още не е взето, феновете на Добруджа вече тръпнат в очакване и се надяват новият треньор да донесе свежи идеи и амбиция за по-добро представяне през предстоящия сезон.