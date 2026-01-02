Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ясен Петров и Георги Донков – водещи кандидати за треньорския пост в Добруджа

Ясен Петров и Георги Донков – водещи кандидати за треньорския пост в Добруджа

2 Януари, 2026 08:04 553 0

  • добруджа-
  • треньор -
  • атанас атанасов-
  • ясен петров-
  • георги донков

Ръководството официално се раздели с досегашния наставник Атанас Атанасов и неговия екип

Ясен Петров и Георги Донков – водещи кандидати за треньорския пост в Добруджа - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Промени се задават на хоризонта за футболен клуб Добруджа, след като в последния ден на 2025 година ръководството официално се раздели с досегашния старши треньор Атанас Атанасов и неговия екип. Решението бележи началото на нова страница за "жълто-зелените", които вече активно търсят подходящия човек, който да поеме кормилото на отбора.

В момента два утвърдени футболни специалисти изпъкват като основни фаворити за престижната позиция. Според източници на Sportal.bg, най-вероятните наследници на Атанасов са Ясен Петров – бивш национален селекционер, и Георги Донков – познато име от славните години на Левски, ЦСКА и германския Кьолн.

Ясен Петров до неотдавна ръководеше отбор в Китай, където натрупа ценен международен опит и впечатли с тактическа зрялост. От своя страна, Георги Донков, който през последните години бе дясната ръка на Илиан Илиев в националния тим, също се ползва с респект и авторитет в българските футболни среди.

Въпреки че окончателното решение все още не е взето, феновете на Добруджа вече тръпнат в очакване и се надяват новият треньор да донесе свежи идеи и амбиция за по-добро представяне през предстоящия сезон.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ