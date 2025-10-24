Барселона остава без Рафиня за голямото дерби с Реал Мадрид

Лоши вести застигнаха Барселона броени дни преди дългоочакваното Ел Класико срещу Реал Мадрид. Каталунският гранд ще трябва да се справя без ключовия си нападател Рафиня, който отпадна от сметките за сблъсъка на върха.

Бразилският ас, който наскоро се завърна към тренировъчния процес след продължително отсъствие, напусна преждевременно днешното занимание на „блаугранас“. Това развитие е истински удар по амбициите на тима от „Камп Ноу“, който се надяваше да разчита на неговата креативност и скорост в атаката.

Рафиня пропусна последните пет срещи на Барса заради травма, получена в края на септември. В началото на седмицата той поднови тренировки и даде надежда на треньорския щаб, че ще бъде готов за големия мач. За съжаление, проблемите му явно не са напълно отшумели, а към момента не е ясно дали става дума за рецидив на старата контузия или за ново неразположение.