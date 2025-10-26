Кристиано Роналдо с нов рекорд

Кристиано Роналдо стана единственият играч в света, успял да отбележи над 80 гола в четири различни национални първенства, предава topsport.bg. Това стана факт, след като португалецът реализира ново попадение за Ал Насър при победата над Ал Хазем (2:0) в мач от Саудитската Професионална Лига.
Ето и попаденията на Роналдо в Англия, Испания, Италия и Саудитска Арабия:
Англия (Манчестър Юнайтед) - 103 гола
Испания (Реал Мадрид) - 311 гола
Италия (Ювентус) - 81 гола
Саудитска Арабия (Ал Насър) - 80 гола
В момента отборът на Кристиано Роналдо има 6 победи в 6 мача и заема първото място с 18 точки.
