Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо с нов рекорд

Кристиано Роналдо с нов рекорд

26 Октомври, 2025 12:12 455 0

  • роналдо-
  • рекорд-
  • голове-
  • ал насър

Португалецът реализира ново попадение за Ал Насър при победата над Ал Хазем

Кристиано Роналдо с нов рекорд - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо стана единственият играч в света, успял да отбележи над 80 гола в четири различни национални първенства, предава topsport.bg. Това стана факт, след като португалецът реализира ново попадение за Ал Насър при победата над Ал Хазем (2:0) в мач от Саудитската Професионална Лига.

Ето и попаденията на Роналдо в Англия, Испания, Италия и Саудитска Арабия:
Англия (Манчестър Юнайтед) - 103 гола
Испания (Реал Мадрид) - 311 гола
Италия (Ювентус) - 81 гола
Саудитска Арабия (Ал Насър) - 80 гола

В момента отборът на Кристиано Роналдо има 6 победи в 6 мача и заема първото място с 18 точки.


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ