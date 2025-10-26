Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Алекс Маркес спечели Гран При на Малайзия в MotoGP

Алекс Маркес спечели Гран При на Малайзия в MotoGP

26 Октомври, 2025 14:28 422 0

  • алекс-
  • маркес-
  • баная-
  • малайзия

Втори остана Педро Акоста (КТМ)

Алекс Маркес спечели Гран При на Малайзия в MotoGP - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Испанецът Алекс Маркес постигна трети успех за сезона в MotoGP, триумфирайик в Гран При на Малайзия, предава БТА. Пилотът на „Грезини Дукати“ наложи превъзходство още в първите две обиколки, в които направи две много агресивни атаки в четвъртия завой срещу Педро Акоста и Франческо Баная, за да поведе. След това по-малкият от братята Маркес се възползва от ранната размяна на позиции между Баная и Акоста, за да се откъсне на близо секунда пред тях, което му беше напълно достатъчно, за да контролира състезанието до финала. Алекс Маркес записа време от 40:09.249 минути, като изпревари с 2.6 секунди Акоста от „КТМ“.

Италианецът Франческо Баная от „Дукати“ напусна състезанието заради повреда на своя мотор по-малко от три обиколки преди финала. Това позволи на Жоан Мир с „Хонда“ да запише втори подиум за сезона, след като остана трети с изоставане от 8.048 секунди.

В генералното класиране води Марк Маркес с 545 точки, който предсрочно си осигури световната титла, следван от Алекс Маркес с 413. Трети е Марко Бедзеки (Италия) с "Априля" с 291 точки.

Сезон 2025 в MotoGP ще завърши с две състезания на Иберийския полуостров, а първото от тях ще бъде за Гран При на Португалия на „Портимао“ след две седмици.


Малайзия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ