Баная тръгна първи и спечели спринта преди Гран при на Малайзия

Баная тръгна първи и спечели спринта преди Гран при на Малайзия

25 Октомври, 2025 12:02 427 0

Втори остана Алекс Маркес

Франческо Баная (Ducati Lenovo) даде най-добро време и спечели спринта преди Гран при на Малайзия в клас MotoGP на Световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, предава БТА.

Италианецът направи отличен старт от полпозишъна, след което не изпусна първата позиция на дистанцията от 10 обиколки. На финала двукратният световен шампион завърши с аванс от 2.2 секунди пред Алекс Маркес (Испания, Gresini Racing), който си гарантира второто място в крайното класиране.

Трети завърши Фермин Алдегер (Испания, Gresini Racing). Малко след финала обаче беше обявено, че той е разследван за нарушение на правилата за налягане на гумите, което потенциално би му донесло наказание от осем секунди. Четвърти е Педро Акоста (Испания, КТМ).


