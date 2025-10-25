Гол дели Алекс Овечкин от попадение №900 в НХЛ

Само гол дели Алекс Овечкин от попадение №900, след като руснакът се разписа за Вашингтон Кепитълс при победата над Кълъмбъс Блу Джакетс с 5:1, предава sportal.bg. Овечкин се разписа в 1:36 минута на третия период, правейки резултат 2:0. Той може да стане първият играч в историята, достигнал 900 гола. В събота Кепитълс приемат Отава Сенатърс.



Овечкин добави и асистенция, а Джон Карлсън и Конър МакМайкъл записаха по гол и асистенция за Вашингтон (6-2-0). Тимът има 6 победи в последните 7 мача. Логан Томпсън направи 34 спасявания и също се отчете с асистенция.

„Мисля, че просто откраднахме две точки - каза треньорът на Вашингтон Спенсър Карбъри. - Логан беше фантастичен, особено в първите 40 минути, когато ни държеше в мача.“

Дентън Матейчук вкара гол, а Джет Грийвс направи 25 спасявания за Кълъмбъс (3-4-0), който преди това беше в серия от две победи.