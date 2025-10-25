Новини
Спорт »
Други спортове »
Гол дели Алекс Овечкин от попадение №900 в НХЛ

Гол дели Алекс Овечкин от попадение №900 в НХЛ

25 Октомври, 2025 16:06 347 0

  • алекс-
  • овечкин-
  • вашингтон кепитълс-
  • нхл-
  • гол-
  • асистенция

Руснакът записа и асистенция при победата над над Кълъмбъс Блу Джакетс

Гол дели Алекс Овечкин от попадение №900 в НХЛ - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Само гол дели Алекс Овечкин от попадение №900, след като руснакът се разписа за Вашингтон Кепитълс при победата над Кълъмбъс Блу Джакетс с 5:1, предава sportal.bg. Овечкин се разписа в 1:36 минута на третия период, правейки резултат 2:0. Той може да стане първият играч в историята, достигнал 900 гола. В събота Кепитълс приемат Отава Сенатърс.

Овечкин добави и асистенция, а Джон Карлсън и Конър МакМайкъл записаха по гол и асистенция за Вашингтон (6-2-0). Тимът има 6 победи в последните 7 мача. Логан Томпсън направи 34 спасявания и също се отчете с асистенция.

„Мисля, че просто откраднахме две точки - каза треньорът на Вашингтон Спенсър Карбъри. - Логан беше фантастичен, особено в първите 40 минути, когато ни държеше в мача.“
Дентън Матейчук вкара гол, а Джет Грийвс направи 25 спасявания за Кълъмбъс (3-4-0), който преди това беше в серия от две победи.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ