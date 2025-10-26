Новини
Астън Вила взе 3 точки от Манчестър Сити

26 Октомври, 2025 21:50 426 0

Гол на Холанд бе отменен в края на мача

Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Астън Вила спечели с минималното 1:0 домакинството си на Манчестър сити. Единственото попадение падна в 19-ата минута, когато домакините изпълниха заучен корнер, а Мати Кеш (в синьо) овладя на границата на наказателното поле и се разписа с левия крак, предава gong.bg. „Гражданите“ имаха шанс да изравнят малко по-късно, но Ерлинг Холанд не успя да преодолее блестящия Емилиано Мартинес.

В 29-ата минута Унай Емери бе принуден да направи промяна заради травма на Емилиано Буендия, който отстъпи мястото си на Джейдън Санчо. През втората част Вила можеше да реши всичко чрез Санчо, но Джанлуиджи Донарума отрази опасния му удар в 70-ата минута.

В самия край Сити все пак прати топката във вратата на Вила, но след преглед с ВАР попадение на Холанд бе отменено за засада.


