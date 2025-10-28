Новини
Ювентус търси нов треньор: Спалети фаворит, но има и други опции

28 Октомври, 2025 09:23 466 1

Феновете с нетърпение очакват развръзката, а клубът е изправен пред ключово решение

Ювентус търси нов треньор: Спалети фаворит, но има и други опции - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Торинският гранд Ювентус е на прага на нова ера, след като клубното ръководство започна интензивни разговори с Лучано Спалети за заемане на треньорския пост. Това се случва след като Игор Тудор бе освободен заради серия от осем мача без победа,

Според авторитетния журналист Джанлука Ди Марцио, именно Спалети е сочен като най-вероятния нов наставник на Юве. Въпреки това, клубът не изключва и други възможности – сред резервните варианти се споменават имената на Роберто Манчини и Рафаеле Паладино.

Спалети, който изведе Наполи до шампионската титла в Серия А през 2023 година, е склонен да подпише договор за година и половина, но не изключва и по-краткосрочно споразумение до края на сезона с опция за удължаване. Припомняме, че през юни той бе освободен от поста национален селекционер на Италия.

„Бианконерите“ временно ще бъдат водени от Масимо Брамбила, който досега ръководеше младежкия състав „Ювентус Некст Джен“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 глоги

    0 0 Отговор
    ФК "Ювентус" си търси нов треньор: Спалети Е фаворит, но има и други опции.

    09:30 28.10.2025

