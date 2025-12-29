Новини
Джипът, в който е пътувал Антъни Джошуа е бил с превишена скорост

29 Декември, 2025 22:17 948 2

Двукратният световен шампион в тежка категория се е разминал без сериозни наранявания

Джипът, в който е пътувал Антъни Джошуа е бил с превишена скорост - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Известният боксьор Антъни Джошуа преживя катастрофа на пътя. Джипът, в който се е возил, се е движил с по-висока от разрешената скорост. Инцидентът се е случил на натоварената магистрала между Лагос и Ибадан в Нигерия, съобщават местните власти, цитирани от британския вестник "Mirror".

По чудо, двукратният световен шампион в тежка категория се е разминал без сериозни наранявания, въпреки че автомобилът му се е сблъскал с тежкотоварен камион. Мениджърът на Джошуа, Еди Хърн, потвърди, че веднага след катастрофата "Ей Джей" е бил транспортиран в болнично заведение за прегледи, но за щастие животът му не е бил в опасност.

Първоначалните данни от разследването на полицията сочат, че причината за инцидента най-вероятно е спукана гума на джипа, в който се е намирал Джошуа. Властите вече работят по случая, като не изключват и други възможни фактори, довели до катастрофата.

Случаят предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, а феновете на боксьора изразиха облекчение, че любимецът им е останал невредим. Инцидентът отново повдига въпроса за безопасността на пътищата в Нигерия и необходимостта от стриктно спазване на правилата за движение.


  • 1 Спецназ

    3 0 Отговор
    Ударил се джипа на ман.ала в Тир-а и гумата се спукала.

    После "спукана" гума била причината.

    ГНИДА 2- ма е убил и ПАК шикалкави- Ц.ГАНИН долен!

    22:20 29.12.2025

  • 2 боли ме шмайзера

    1 0 Отговор
    За тъмнозеления

    23:03 29.12.2025

