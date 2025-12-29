Джипът, в който е пътувал Антъни Джошуа е бил с превишена скорост

Известният боксьор Антъни Джошуа преживя катастрофа на пътя. Джипът, в който се е возил, се е движил с по-висока от разрешената скорост. Инцидентът се е случил на натоварената магистрала между Лагос и Ибадан в Нигерия, съобщават местните власти, цитирани от британския вестник "Mirror".
По чудо, двукратният световен шампион в тежка категория се е разминал без сериозни наранявания, въпреки че автомобилът му се е сблъскал с тежкотоварен камион. Мениджърът на Джошуа, Еди Хърн, потвърди, че веднага след катастрофата "Ей Джей" е бил транспортиран в болнично заведение за прегледи, но за щастие животът му не е бил в опасност.
Първоначалните данни от разследването на полицията сочат, че причината за инцидента най-вероятно е спукана гума на джипа, в който се е намирал Джошуа. Властите вече работят по случая, като не изключват и други възможни фактори, довели до катастрофата.
Случаят предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, а феновете на боксьора изразиха облекчение, че любимецът им е останал невредим. Инцидентът отново повдига въпроса за безопасността на пътищата в Нигерия и необходимостта от стриктно спазване на правилата за движение.
Just look at the terrible state of Nigeria.— INKWAKUZI (@inkwakuzi_) December 29, 2025
After a major accident reportedly involving Anthony Joshua, where two lives were lost, there was no visible emergency response; no ambulance, no proper medical care. Instead, he was made to sit upright in the front of a police van… pic.twitter.com/pQKoJzbJYv
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спецназ
После "спукана" гума била причината.
ГНИДА 2- ма е убил и ПАК шикалкави- Ц.ГАНИН долен!
22:20 29.12.2025
2 боли ме шмайзера
23:03 29.12.2025