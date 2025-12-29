Новини
Владимир Зографски с добро представяне на старта във веригата Четирите шанци

29 Декември, 2025 22:42 442 0

Българинът завърши 18-и в Оберстдорф

Владимир Зографски с добро представяне на старта във веригата Четирите шанци - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Владимир Зографски направи силен старт във веригата Четирите шанци в ски скока. На голямата шанца в Оберстдорф, Германия той зае престижното 18-то място.

В първия опит от основното състезание най-добрият ни ски скачач в историята постигна 127 м и със 130,8 т победи олимпийския шампион на голяма шанца от Пекин Мариус Линдвик, Норвегия - 124.5 м и 130,7 т.

Във финалния опит Влади постигна 130,5 м и събра общо 270,7 т. Това е второто му най-добро класиране в Оберстдорф след 16-то място преди 15 г.

Победител на старта на шанците е Домен Превц, Словения с 316.7 т (141,5 и 140 м).

В генералното класиране за Световната купа Зографски е 12-ти с 225 т. Лидер е 950 т.

Четирите шанци продължават с квалификацията в Гармиш-Партенкирхен, Германия на 31-декември и основното състезание на 1 януари.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
