Ювентус слага златни окови на Кенан Йълдъз: Нов мегадоговор до 2031 г. и заплата от 6 милиона евро

Ювентус не оставя нищо на случайността, когато става дума за бъдещето на своята изгряваща звезда Кенан Йълдъз. Ръководството на „бианконерите“ е предприело решителни стъпки, за да гарантира, че турският национал ще остане на „Алианц Стейдиъм“ още дълги години, въпреки засиления интерес от европейски грандове.

Според авторитетното издание Tuttosport, шефовете на торинския клуб са подготвили изключително щедро предложение за младия нападател. Новият договор ще обвърже Йълдъз с Ювентус до лятото на 2031 година – цели две години повече от настоящия му контракт, който изтича през 2029-а. Освен удължаването на срока, „Старата госпожа“ е решила да увеличи значително и финансовите условия: заплатата на Кенан ще скочи от първоначално предложените 4,5 милиона евро на впечатляващите 6 милиона евро годишно. Тази амбициозна оферта ще бъде официално представена на предстояща среща с бащата и агент на футболиста – Енгин Йълдъз, насрочена за началото на януари.

С този ход Ювентус цели да пресече апетитите на клубове като Реал Мадрид, Арсенал, Ливърпул и Челси, които не крият интереса си към турския талант. Формата на Кенан Йълдъз през настоящия сезон е повече от впечатляваща.

Под ръководството на Лучано Спалети, младокът вече има три гола и една асистенция в едва седем мача от Серия А, а общият му актив с екипа на „бианконерите“ за сезона наброява седем попадения.

С новия договор Ювентус ясно показва, че Кенан Йълдъз е не просто част от настоящето, а и от дългосрочната визия на клуба.