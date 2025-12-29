Новини
Вторият син на Зидан може също да заиграе за Алжир

29 Декември, 2025 20:51

Елиаз Зидан в момента защитава цветовете на Франция U20

Вторият син на Зидан може също да заиграе за Алжир - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Фамилията Зидан може да даде още един свой представител на националния отбор на Алжир. След като Люка Зидан, синът на легендарния Зинедин Зидан, вече се утвърди като страж №1 на „пустинните лисици“ и впечатли с две поредни „сухи мрежи“ в Купата на африканските нации, сега вниманието се насочва към неговия брат – Елиаз Зидан. Медиите не пропуснаха да попитат Люка за евентуалното присъединяване на Елиаз към алжирския тим след минималната победа с 1:0 над Буркина Фасо.

„Семейството ми и целият алжирски народ са зад нас. Чувстваме невероятна подкрепа и ще дадем всичко от себе си, за да ги зарадваме“, сподели Люка, но остана лаконичен относно бъдещето на брат си: „Ще видим какво ще се случи, сега не е моментът да говорим за това.“

Елиаз Зидан, който блести като ляв бек в испанския Бетис Севиля, в момента защитава цветовете на Франция U20. През октомври миналата година той бе сред най-изявените играчи на „петлите“ по време на Световното първенство до 20 години. Въпреки това, правилата позволяват на Елиаз да избере да играе за Алжир, ако реши да последва стъпките на брат си.

Любопитен детайл е, че по време на двата мача на Алжир в груповата фаза на турнира, Елиаз бе забелязан на трибуните, придружен от баща си Зинедин и другия си брат Тео. Това само разпали още повече слуховете за евентуалното му присъединяване към националния отбор на Алжир.


