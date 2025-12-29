Новини
Ана Иванович отбеляза първата си Коледа след раздялата с Швайнщайгер – ново начало и блясък

29 Декември, 2025

Въпреки личните сътресения, тя не спира да излъчва позитивизъм

Ана Иванович отбеляза първата си Коледа след раздялата с Швайнщайгер – ново начало и блясък - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев

Световноизвестната сръбска тенис звезда Ана Иванович посрещна католическата Коледа по различен начин тази година – за първи път без дългогодишния си партньор Бастиан Швайнщайгер. Очарователната спортистка сподели в социалните мрежи празничен кадър, на който позира до малка, стилно украсена елха и уютно пламтяща камина.

„Коледни утрини“, написа Ана, а последователите ѝ я засипаха с топли пожелания и поздрави за светлия празник.

Вниманието на феновете обаче бе привлечено не само от празничната атмосфера, но и от луксозния аксесоар на китката ѝ – изключително рядък модел Rolex, чиято стойност на вторичния пазар надхвърля впечатляващите 200 000 евро. Часовникът, изтеглен от продажба през 2025 г., се превърна в истински символ на изисканост и стил. 2024 година се оказа изпълнена с предизвикателства за Ана Иванович.

След повече от десетилетие любов и девет години брак, тя и германският футболист Бастиан Швайнщайгер официално сложиха край на връзката си. Двамата имат трима сина – Лука (роден през 2018 г.), Леон (2019 г.) и най-малкия Тео (2023 г.), които остават най-голямото им богатство.

Въпреки личните сътресения, Ана не спира да излъчва позитивизъм и да се радва на живота. В последните дни на годината тя често споделя снимки, на които се забавлява в компанията на близки и приятели, демонстрирайки, че новото начало може да бъде изпълнено с топлина, обич и надежда.



  Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Изглежда ми самотна...😥

    23:13 29.12.2025

  Дядо Мразь

    4 0 Отговор
    Това чорапче няма да остане без подарък!

    23:14 29.12.2025

