Олимпийската шампионка Екатерина Дафовска празнува рожден ден днес

28 Октомври, 2025 09:47 516 6

Тя е родена през 1975 г. в град Чепеларе

Олимпийската шампионка Екатерина Дафовска празнува рожден ден днес - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Екатерина Дафовска е родена на 28 ноември през 1975 г. в град Чепеларе, Смолянско.

На 15 годишна възраст се записва в спортния клуб на родния си град, където започва да се занимава с биатлон.

Първият и успех е през 1993 г. когато печели бронзов медал на световно първенство за девойки.

Тя е най-успялата българска биатлонистка. В кариерата си има олимпийска титла, европейска титла, както и два бронзови медала от световни първенства. Участвала е в 4 олимпиади.

Тя печели първия и единствен златен медал за България от Зимни олимпийски игри, в Нагано на 9 февруари 1998 г. в дисциплината 15 километра индивидуално.

Дафовска печели и златен медал в индивидуалната дисциплина на 15 километра за жени на Европейското първенство по биатлон през 2004 г. в Минск. Тогава 28 годишната чепеларка прави само две грешки в стрелбата и заема първо място с общо време 46:14,7 минути. Така към олимпийската титла от Нагано прибавя и европейската в тази дисциплина.

През март 2007 г. обявява, че прекратява състезателната си кариера.

Обявена е за “Най-добър спортист на Балканите за 1998 г.”, Спортист №1 на България за 1998 г.

В Топ-10 при определяне на най-добър спортист на България за 2003 г.

В чест на олимпийската победа на Екатерина Дафовска е издадена специална марка.

Екатерина Дафовска казва за себе си, че обича да пътува, а хобитата ѝ са слушането на музика и четенето на книги. Владее добре английски и руски език. Продължава да живее в град Чепеларе. Омъжена е, има две деца.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    7 1 Отговор
    Интересно!!!! Как ако е родена през ноември празнува рожден ден през октомври??? Или сигурно аз не съм наред.

    Коментиран от #6

    09:52 28.10.2025

  • 2 Скиора

    4 1 Отговор
    ЧРД и довечера да внимаваш с щеката и снега😜

    09:52 28.10.2025

  • 3 ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

    3 0 Отговор
    ТИ СИ НАША БЪЛГАРСКА ГОРДОСТ.

    09:56 28.10.2025

  • 4 Точен

    2 0 Отговор
    България ражда таланти, но откакто сме роби на Баба европа, ни крадат децата, както през турско са всземали еничари...

    10:06 28.10.2025

  • 5 Даф

    1 0 Отговор
    Всеки сам си преценя...и преценява!
    Може да си роден септември или март, но си празнуваш рождения ден януари или май...
    Така и Дафовска!

    10:28 28.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

