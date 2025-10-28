Олимпийската шампионка Екатерина Дафовска празнува рожден ден днес

Екатерина Дафовска е родена на 28 ноември през 1975 г. в град Чепеларе, Смолянско.

На 15 годишна възраст се записва в спортния клуб на родния си град, където започва да се занимава с биатлон.

Първият и успех е през 1993 г. когато печели бронзов медал на световно първенство за девойки.

Тя е най-успялата българска биатлонистка. В кариерата си има олимпийска титла, европейска титла, както и два бронзови медала от световни първенства. Участвала е в 4 олимпиади.

Тя печели първия и единствен златен медал за България от Зимни олимпийски игри, в Нагано на 9 февруари 1998 г. в дисциплината 15 километра индивидуално.

Дафовска печели и златен медал в индивидуалната дисциплина на 15 километра за жени на Европейското първенство по биатлон през 2004 г. в Минск. Тогава 28 годишната чепеларка прави само две грешки в стрелбата и заема първо място с общо време 46:14,7 минути. Така към олимпийската титла от Нагано прибавя и европейската в тази дисциплина.

През март 2007 г. обявява, че прекратява състезателната си кариера.

Обявена е за “Най-добър спортист на Балканите за 1998 г.”, Спортист №1 на България за 1998 г.

В Топ-10 при определяне на най-добър спортист на България за 2003 г.

В чест на олимпийската победа на Екатерина Дафовска е издадена специална марка.

Екатерина Дафовска казва за себе си, че обича да пътува, а хобитата ѝ са слушането на музика и четенето на книги. Владее добре английски и руски език. Продължава да живее в град Чепеларе. Омъжена е, има две деца.