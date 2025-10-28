Новини
Резултати от НБА

28 Октомври, 2025

Един двубой завърши след продължение

Резултати от НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Национална баскетболна асоциация /НБА/ - редовен сезон:

Юта Джаз – Финикс Сънс 138:134 (след продължение)

Голдън Стейт Уориърс – Мемфис Гризлийс 131:118

Лос Анджелис Лейкърс – Портланд Трейл Блейзърс 108:122

Филаделфия 76-ърс – Орландо Меджик 136:124

Чикаго Булс – Атланта Хоукс 128:123

Ню Орлииънс Пеликанс – Бостън Селтикс 90:122

Далас Маверикс – Оклахома Сити Тъндър 94:101

Детройт Пистънс – Кливланд Кавалиърс 95:116

Сан Антонио Спърс - Торонто Раптърс 121:103

Хюстън Рокетс - Бруклин Нетс 137:109

Минесота Тимбъруулвс - Денвър Нъгетс 114:127


