Резултати от НБА

Национална баскетболна асоциация /НБА/ - редовен сезон:
Юта Джаз – Финикс Сънс 138:134 (след продължение)
Голдън Стейт Уориърс – Мемфис Гризлийс 131:118
Лос Анджелис Лейкърс – Портланд Трейл Блейзърс 108:122
Филаделфия 76-ърс – Орландо Меджик 136:124
Чикаго Булс – Атланта Хоукс 128:123
Ню Орлииънс Пеликанс – Бостън Селтикс 90:122
Далас Маверикс – Оклахома Сити Тъндър 94:101
Детройт Пистънс – Кливланд Кавалиърс 95:116
Сан Антонио Спърс - Торонто Раптърс 121:103
Хюстън Рокетс - Бруклин Нетс 137:109
Минесота Тимбъруулвс - Денвър Нъгетс 114:127
