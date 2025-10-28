Резултати от НБА

Атлетик Куклен с гневна реакция: „Скандално съдийство и 200-килограмов асистент ни отнеха победата“

Ръководството на Атлетик Куклен изрази възмущението си от съдийските решения по време на двубоя срещу Калояново в А ОФГ, завършил с драматична загуба ...