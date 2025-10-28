Новини
Арда се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България след победа над Фратрия

28 Октомври, 2025 17:54 533 0

Мачът се игра на стадион "Спартак" във Варна

Арда се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България след победа над Фратрия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда си осигури място сред най-добрите 16 тима в турнира за Купата на България. В оспорван сблъсък от 1/16-финалите, тимът от Кърджали надделя над амбициозния втородивизионен състав на Фратрия с минималното 2:1 като гост.

Срещата започна с равностойна игра, но малко преди почивката азерският защитник Джалал Хусейнов откри резултата в полза на Арда, след като се възползва от неразбирателство в отбраната на домакините и прати топката в мрежата в 42-ата минута.

Втората част стартира ударно за Фратрия – само пет минути след подновяването на играта, полузащитникът Мирослав Маринов възстанови равенството и върна интригата в мача.

Решителният момент настъпи в 65-ата минута, когато бразилският нападател Андре Шиняшики демонстрира хладнокръвие и реализира победното попадение за Арда.

В самия край на срещата Фратрия имаше златен шанс да изравни, но Маринов пропусна отлична възможност в добавеното време.


