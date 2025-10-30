Аврам Грант напусна Замбия преди Купата на африканските нации

Бившият мениджър на Челси Аврам Грант се раздели с националния отбор на Замбия едва два месеца преди началото на Купата на африканските нации в Мароко.

Мениджърът обяви решението си чрез публикация в профила си в Инстаграм, в която посочи, че е доволен от постигнатото:

„Горд съм, че оставям отбора в по-добро състояние, отколкото беше, когато поех работата.“

Под ръководството на Грант Замбия не успя да се класира за Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико. Тимът допусна три поредни поражения у дома – от Коморските острови, Мароко и Нигер, което окончателно прекрати шансовете му за участие на Мондиала. Интересното е, че именно Мароко и Коморските острови ще бъдат сред съперниците на Замбия и в груповата фаза на Купата на африканските нации, която ще започне на 21 декември. Четвъртият отбор в групата е Мали.

Футболната федерация на Замбия все още не е обявила кой ще заеме мястото на Грант, който води отбора в продължение на три години.

Замбия остава един от традиционно силните тимове на континента, като най-големият ѝ успех е титлата от Купата на африканските нации през 2012 г., макар че страната все още не е участвала на Световно първенство.