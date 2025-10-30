Новини
Спорт »
Световен футбол »
Аврам Грант напусна Замбия преди Купата на африканските нации

Аврам Грант напусна Замбия преди Купата на африканските нации

30 Октомври, 2025 06:13 302 0

  • челси-
  • аврам грант-
  • замбия-
  • мароко-
  • футбол

Израелският специалист си тръгва само два месеца преди големия турнир в Мароко

Аврам Грант напусна Замбия преди Купата на африканските нации - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бившият мениджър на Челси Аврам Грант се раздели с националния отбор на Замбия едва два месеца преди началото на Купата на африканските нации в Мароко.

Мениджърът обяви решението си чрез публикация в профила си в Инстаграм, в която посочи, че е доволен от постигнатото:

„Горд съм, че оставям отбора в по-добро състояние, отколкото беше, когато поех работата.“

Под ръководството на Грант Замбия не успя да се класира за Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико. Тимът допусна три поредни поражения у дома – от Коморските острови, Мароко и Нигер, което окончателно прекрати шансовете му за участие на Мондиала. Интересното е, че именно Мароко и Коморските острови ще бъдат сред съперниците на Замбия и в груповата фаза на Купата на африканските нации, която ще започне на 21 декември. Четвъртият отбор в групата е Мали.

Футболната федерация на Замбия все още не е обявила кой ще заеме мястото на Грант, който води отбора в продължение на три години.

Замбия остава един от традиционно силните тимове на континента, като най-големият ѝ успех е титлата от Купата на африканските нации през 2012 г., макар че страната все още не е участвала на Световно първенство.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ