Ferrari удължи "многогодишно" договора на един от победителите си в Льо Ман

Отборът на Ferrari в Световния шампионат за издръжливост (WEC) обяви, че е удължил договора на британския пилот Джейм Каладо, който беше част екипажа, който донесе победата на Черните кончета в „24-те часа на Льо Ман“ през 2023 година. Официално удължаването на контракта на британеца е „многогодишно“.
Каладо е пилот на Ferrari от 2014 година насам, първоначално в състезанията с GT автомобили, а от сезон 2023 пилотира и Hypercar прототипа с №51 заедно с Антонио Джовинаци и Алесандро Пиер Гуиди. Освен победата си в генералното класиране през 2023 година Каладо има още два триумфа на пистата „Сарт“, но в GTE категорията от 2019 и 2021.
Преди да се насочи към състезанията за издръжливост Каладо, като много други пилоти, имаше амбиции да се състезава във Формула 1. Той дори взе участие в пет свободни тренировки с екипа на Форс Индия през 2013 година, но още от следващия сезон промени траекторията на своята кариера. През 2019-20 британецът се завърна към състезанията с едноместни болиди и участва в девет надпревари във Формула Е с отбора на Ягуар, в които записа най-доброто класиране от седмо място във втория старт в Ад-Дирия.
