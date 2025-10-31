Новини
Ferrari удължи "многогодишно" договора на един от победителите си в Льо Ман

31 Октомври, 2025 18:00

Каладо е пилот на Ferrari от 2014 година насам, първоначално в състезанията с GT автомобили, а от сезон 2023 пилотира и Hypercar прототипа с №51 заедно с Антонио Джовинаци и Алесандро Пиер Гуиди

Ferrari удължи "многогодишно" договора на един от победителите си в Льо Ман - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Ferrari в Световния шампионат за издръжливост (WEC) обяви, че е удължил договора на британския пилот Джейм Каладо, който беше част екипажа, който донесе победата на Черните кончета в „24-те часа на Льо Ман“ през 2023 година. Официално удължаването на контракта на британеца е „многогодишно“.

Каладо е пилот на Ferrari от 2014 година насам, първоначално в състезанията с GT автомобили, а от сезон 2023 пилотира и Hypercar прототипа с №51 заедно с Антонио Джовинаци и Алесандро Пиер Гуиди. Освен победата си в генералното класиране през 2023 година Каладо има още два триумфа на пистата „Сарт“, но в GTE категорията от 2019 и 2021.

„Радвам се, че ще остана част от семейството на Ferrari като официален пилот. Постигнах съм много успехи с Черните кончета през последните години и съм убеден, че заедно, ние ще минем покрай някои големи карирани флагове в бъдеще. Напоследък се появиха много спекулации за бъдещето ми. В действителност всичко, което аз исках, беше да продължа да се състезавам за Ferrari. Сега стискаме палци, защото след няколко дни ще бъдем в Бахрейн за последния старт за сезона в WEC, където ще се борим да постигнем нашата цел да станем световни шампиони“, заяви Каладо.

Преди да се насочи към състезанията за издръжливост Каладо, като много други пилоти, имаше амбиции да се състезава във Формула 1. Той дори взе участие в пет свободни тренировки с екипа на Форс Индия през 2013 година, но още от следващия сезон промени траекторията на своята кариера. През 2019-20 британецът се завърна към състезанията с едноместни болиди и участва в девет надпревари във Формула Е с отбора на Ягуар, в които записа най-доброто класиране от седмо място във втория старт в Ад-Дирия.


