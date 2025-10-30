Новини
Бившата на Шумахер пристана на звезда на италианския тенис

30 Октомври, 2025 13:59

Това е датският модел Лайла Хасанович

Бившата на Шумахер пристана на звезда на италианския тенис - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Италианският тенисист Яник Синер официално призна, че има нова жена до себе си. Това е датският модел Лайла Хасанович, която през пролетта прекрати връзката си с Мик Шумахер. Синът на Михаел Шумахер и блондинката бяха заедно от лятото на 2023 г.

Красавицата изгледа мачовете на Синер на турнира във Виена н компанията на майката на тенисиста - Зиглинде Синер.

В периода 2020-24 г. италианецът имаше връзка с италианския модел Мария Бракини, а след това преживя кратък романс с руската тенисистка Анна Калинская.


  • 1 гост

    4 1 Отговор
    Табаните са и по големи от баджаците, иначе е хубава

    14:07 30.10.2025

  • 2 праз голям

    5 1 Отговор
    Кадъна с голяма устъ. А оня е на левия бряг.

    14:08 30.10.2025

  • 3 Разбирач

    9 1 Отговор
    Хасанова е толкоз датчанка, колкото и я

    14:21 30.10.2025

  • 4 А, бе, тия

    5 0 Отговор
    “Звезди” къде се запознават - от различни спортове, от различни краища на света, единия Синер или Иглесиас, другия Хасанович или Курникова и пак се намират и женят! Това, парите, голяма сила обединителка!

    14:37 30.10.2025

  • 5 Спиро

    1 0 Отговор
    И наще тук са оборотни, днес с един, утре с друг...

    Коментиран от #8

    14:40 30.10.2025

  • 6 Датчанката

    4 0 Отговор
    Лайла е босненка . А тенисиста Яник Синер е от Южен Тирол , Италия , където са си австрийци и говорят предимно немски !

    14:44 30.10.2025

  • 7 таксиджия 🚖

    3 1 Отговор
    Много е красива! Да я наемат от Кауфланд да рекламира, че ми се гади от неграмотния футболер Стоичков.

    15:01 30.10.2025

  • 8 Тая

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Спиро":

    Лайка преди Михаел Шумахер младши , беше с испанския автомобилен състезател Карлос Сайнц .

    15:24 30.10.2025

