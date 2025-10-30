Бившата на Шумахер пристана на звезда на италианския тенис

Италианският тенисист Яник Синер официално призна, че има нова жена до себе си. Това е датският модел Лайла Хасанович, която през пролетта прекрати връзката си с Мик Шумахер. Синът на Михаел Шумахер и блондинката бяха заедно от лятото на 2023 г.

Красавицата изгледа мачовете на Синер на турнира във Виена н компанията на майката на тенисиста - Зиглинде Синер.

В периода 2020-24 г. италианецът имаше връзка с италианския модел Мария Бракини, а след това преживя кратък романс с руската тенисистка Анна Калинская.