Бившата на Шумахер пристана на звезда на италианския тенис

Италианският тенисист Яник Синер официално призна, че има нова жена до себе си. Това е датският модел Лайла Хасанович, която през пролетта прекрати връзката си с Мик Шумахер. Синът на Михаел Шумахер и блондинката бяха заедно от лятото на 2023 г.
Красавицата изгледа мачовете на Синер на турнира във Виена н компанията на майката на тенисиста - Зиглинде Синер.
В периода 2020-24 г. италианецът имаше връзка с италианския модел Мария Бракини, а след това преживя кратък романс с руската тенисистка Анна Калинская.
1 гост
14:07 30.10.2025
2 праз голям
14:08 30.10.2025
3 Разбирач
14:21 30.10.2025
4 А, бе, тия
14:37 30.10.2025
5 Спиро
Коментиран от #8
14:40 30.10.2025
6 Датчанката
14:44 30.10.2025
7 таксиджия 🚖
15:01 30.10.2025
8 Тая
До коментар #5 от "Спиро":Лайка преди Михаел Шумахер младши , беше с испанския автомобилен състезател Карлос Сайнц .
15:24 30.10.2025