Новак Джокович аплодира изявите на Везенков и Олимпиакос

30 Октомври, 2025 12:59 453 0

По време на срещата в Пирея Джокович беше показан на големия екран и получи бурни овации от феновете в залата

Новак Джокович аплодира изявите на Везенков и Олимпиакос - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голямата звезда на световния тенис Новак Джокович изгледа на живо домакинството на Олимпиакос срещу Монако от баскетболната Евролига. Той аплодира изявите на спортистите, като родният национал вкара 17 точки и овладя 6 борби при поражението с 87:92 в седмия кръг.

Новак Джокович е популярен с подкрепата си към Цървена звезда в родината си, но изглежда е заложил на Олимпиакос в Гърция, където се премести да живее. Двата клуба имат идентична цветова гама.

Феновете в социалните мрежи веднага видяха връзката между Олимпиакос и Цървена звезда.

По време на срещата в Пирея Джокович беше показан на големия екран и получи бурни овации от феновете в залата.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
