Новак Джокович аплодира изявите на Везенков и Олимпиакос

Голямата звезда на световния тенис Новак Джокович изгледа на живо домакинството на Олимпиакос срещу Монако от баскетболната Евролига. Той аплодира изявите на спортистите, като родният национал вкара 17 точки и овладя 6 борби при поражението с 87:92 в седмия кръг.

Новак Джокович е популярен с подкрепата си към Цървена звезда в родината си, но изглежда е заложил на Олимпиакос в Гърция, където се премести да живее. Двата клуба имат идентична цветова гама.

Феновете в социалните мрежи веднага видяха връзката между Олимпиакос и Цървена звезда.

По време на срещата в Пирея Джокович беше показан на големия екран и получи бурни овации от феновете в залата.