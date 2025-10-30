Новини
Спорт »
Волейбол »
32-годишна инфлуенсърка призна за връзка с волейболна националка на Бразилия

30 Октомври, 2025 20:29 1 172 7

  • бруна унсуета-
  • габриела гимараеш-
  • волейбол-
  • бразилия-
  • спорт

Да, с Габи се срещаме и живеем този момент леко и естествено

32-годишна инфлуенсърка призна за връзка с волейболна националка на Бразилия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

32-годишната инфлуенсърка Бруна Унсуета има връзка с волейболистката на женския национален отбор на Бразилия Габриела Гимараеш.

Бившата съпруга на Фелипе Балабан, за когото е била омъжена 7 години, сподели пред Who, че тя и 31-годишната волейболистка, която е една от най-добрите в света, „се срещат и живеят този момент леко и естествено“.

A post shared by Fofoquei (@fofoquei)

Известна като Бу в социалните мрежи, бившата водеща на PodDelas потвърди информацията пред Who.

„Да, с Габи се срещаме и живеем този момент леко и естествено. Заедно сме от известно време, но смятаме, че сега е идеалният момент да говорим публично. Габи е невероятен човек и беше много приятно да споделя живота си с нея. Щастливи сме и мисля, че това е, което наистина има значение“, каза тя.

A post shared by Diário Tocantinense (@diariotocantinense)

Слухове за евентуалната връзка циркулират в социалните мрежи от около два месеца, главно след като Габи беше забелязана да носи колие, много подобно на това на Бруна. Друг детайл, който привлече вниманието на потребителите в интернет, беше снимка, направена от бившата водеща в баня, много подобна на тази на спортиста.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    2 0 Отговор
    все ми е тази

    20:34 30.10.2025

  • 2 Грую

    2 0 Отговор
    спонсорирам ги с 3 кила батерии

    20:36 30.10.2025

  • 3 Абе

    3 0 Отговор
    То..... И аз що езици съм ударил на красавиците, но после като ги забича.....

    20:47 30.10.2025

  • 4 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Дайте да видим как си правят ножички. 😎

    20:48 30.10.2025

  • 5 Селянин

    2 1 Отговор
    Дева и амбриажите , докъде докараха хубавите момичета!

    20:49 30.10.2025

  • 6 Побъркаха се тез жени

    3 0 Отговор
    Хубавици като тези да се лишават от бубец си е грехота. Само на свирки не е същото. А гуменото пате не заменя коженото.

    21:16 30.10.2025

  • 7 Лапач

    0 0 Отговор
    Апат си клитy.. Рите

    22:09 30.10.2025

