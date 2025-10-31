Кметът на Пловдив събра капитаните на Локомотив и Ботев преди дербито

В навечерието на дългоочакваното пловдивско дерби, което е тази събота от 14:45 ч. на стадион "Лаута", кметът на Пловдив Костадин Димитров организира специална среща в сградата на Общината.

Атмосферата бе заредена с очакване и спортен дух, а в залата се събраха ключови фигури от пловдивския футбол и местната власт. Сред присъстващите бяха капитаните на двата големи съперника – Димитър Илиев от Локомотив и Тодор Неделев от Ботев, които си стиснаха ръцете в знак на спортсменство и уважение. Към тях се присъединиха председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, заместник-кметът по спорта Николай Бухалов, легендарният футболист Петър Зехтински и заместник-директорът на ОД на МВР Пламен Иванов.

Срещата имаше за цел да подчертае значението на феърплея и безопасността по време на дербито, което традиционно предизвиква бурни емоции сред феновете на двата отбора. Кметът Димитров изрази увереност, че съперничеството ще остане само на терена, а Пловдив ще даде пример за истински спортен празник.

"На 1 ноември – Деня на народните будители, Пловдив отново ще диша в ритъма на вечното дерби между Ботев и Локомотив. Това е ден на страст, емоции и гордост, защото няма друг град в България с такава футболна душа!

Но нека не забравяме: над всичко стои Пловдив. Нашият град е по-голям от всяко съперничество.

Призоваваме всички фенове – подкрепяйте своите отбори с обич и уважение, с песен и сърце, но без омраза, без напрежение, без насилие.

Нека покажем, че можем да бъдем противници на терена, но заедно извън него.

Да превърнем дербито в празник – на футбола, на града!

Пловдив заслужава феърплей. Пловдив заслужава уважение.

Това е нашият призив с капитаните на двата отбора Димитър Илиев и Тодор Неделев!", написа градоначалникът на Пловдив във Фейсбук.