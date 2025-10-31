Новини
Спорт »
Бг футбол »
Кметът на Пловдив събра капитаните на Локомотив и Ботев преди дербито

Кметът на Пловдив събра капитаните на Локомотив и Ботев преди дербито

31 Октомври, 2025 12:44 292 1

  • пловдивско дерби-
  • кметът на пловдив -
  • костадин димитров-
  • среща -
  • общината-
  • димитър илиев -
  • локомотив пловдив-
  • тодор неделев-
  • петър зехтински-
  • од на мвр-
  • ботев пловдив

Мачът е в събота от 14:45 часа

Кметът на Пловдив събра капитаните на Локомотив и Ботев преди дербито - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на дългоочакваното пловдивско дерби, което е тази събота от 14:45 ч. на стадион "Лаута", кметът на Пловдив Костадин Димитров организира специална среща в сградата на Общината.

Атмосферата бе заредена с очакване и спортен дух, а в залата се събраха ключови фигури от пловдивския футбол и местната власт. Сред присъстващите бяха капитаните на двата големи съперника – Димитър Илиев от Локомотив и Тодор Неделев от Ботев, които си стиснаха ръцете в знак на спортсменство и уважение. Към тях се присъединиха председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, заместник-кметът по спорта Николай Бухалов, легендарният футболист Петър Зехтински и заместник-директорът на ОД на МВР Пламен Иванов.

Срещата имаше за цел да подчертае значението на феърплея и безопасността по време на дербито, което традиционно предизвиква бурни емоции сред феновете на двата отбора. Кметът Димитров изрази увереност, че съперничеството ще остане само на терена, а Пловдив ще даде пример за истински спортен празник.

"На 1 ноември – Деня на народните будители, Пловдив отново ще диша в ритъма на вечното дерби между Ботев и Локомотив. Това е ден на страст, емоции и гордост, защото няма друг град в България с такава футболна душа!

Но нека не забравяме: над всичко стои Пловдив. Нашият град е по-голям от всяко съперничество.
Призоваваме всички фенове – подкрепяйте своите отбори с обич и уважение, с песен и сърце, но без омраза, без напрежение, без насилие.

Нека покажем, че можем да бъдем противници на терена, но заедно извън него.

Да превърнем дербито в празник – на футбола, на града!

Пловдив заслужава феърплей. Пловдив заслужава уважение.

Това е нашият призив с капитаните на двата отбора Димитър Илиев и Тодор Неделев!", написа градоначалникът на Пловдив във Фейсбук.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    пеефски е всемогъщ. Всичко може

    12:56 31.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ