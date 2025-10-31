Легенди на Ботев Пловдив надъхаха футболистите преди голямото дерби

Някои от най-великите футболисти на Ботев Пловдив подкрепиха играчите за предстоящия сблъсък с Локомотив.
Петър Зехтински, Марин Бакалов, Атанас Пашев, Славчо Хорозов и Атанас Маринов дадоха положителната си енергия към отбора.
“Играйте със самочувствие и вяра в собствените възможности. Не само феновете на стадиона ще са с вас, 70% от хората в Пловдив са за Ботев и ще ви подкрепят!”, беше ясното послание към настоящите футболисти.
Славните играчи, носили много радост на феновете, акцентираха и на факта, че в градското дерби класирането и настоящата форма никога не са от решаващо значение.
