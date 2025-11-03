Борис Бекер бил близо до това да стане треньор на Яник Синер

Известният германски тенисист Борис Бекер сподели, че е бил на крачка от това да стане наставник на младата италианска звезда Яник Синер преди почти четири години. В интервю за италианския вестник "Кориере дела Сера", Бекер разкри, че през началото на 2022 година са се водили сериозни разговори за възможността той да поеме треньорския пост на Синер. По онова време Бекер е очаквал съдебно решение във Великобритания, където е бил осъден на затвор за финансови нарушения, свързани с несъстоятелност.

"Да, така е. Казах на Яник: 'Не знам кога ще приключи това. Не мога да поема ангажимент'," сподели Бекер.

Трикратният победител на "Уимбълдън", който е бил треньор на Новак Джокович в периода от 2013 до 2016 година, допълни, че е препоръчал на Синер няколко имена на треньори. Сред тях е и Дарън Кейхил, който в крайна сметка пое ролята на наставник на италианския тенисист през лятото на 2022 година.