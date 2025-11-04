Новини
Спорт »
Тенис »
Новак Джокович разкри защо се е преместил в Гърция

Новак Джокович разкри защо се е преместил в Гърция

4 Ноември, 2025 08:59 1 295 5

  • новак джокович-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • гърция

Непосредствено преди този двубой сърбинът даде обширно интервю за CNN Гърция, в което говори за причините, поради които е решил да живее в Гърция

Новак Джокович разкри защо се е преместил в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новак Джокович ще изиграе първия си мач на турнира в Атина срещу чилиеца Алехандро Табило днес. Непосредствено преди този двубой сърбинът даде обширно интервю за CNN Гърция, в което говори за причините, поради които е решил да живее в Гърция.

Има много исторически, религиозни, социални, културни връзки между Гърция и Сърбия, които са голяма причина да съм тук. Също така, времето и храната са невероятни, а крайбрежието е едно от най-красивите. Харесва ми начинът на живот и наистина чувствам, че гръцкият и сръбският народ са като братя. Това е най-голямата причина", каза Джокович.

Ние като семейство се опитваме да видим как протича животът тук. Тук сме от малко по-малко от два месеца, но досега е много положително преживяване", добави Ноле.

На турнира в Атина ще участва и българският талант Иван Иванов. В публикация в социалните мрежи той благодари лично на Джокович за възможността да получи "уайлд кард" за надпреварата и да дебютира на ниво АТР.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина е най-климатично опасния град

    3 4 Отговор
    от целия ни прекрасен континент Европа.
    Как от чистите планини на Балканите и
    държавите от южните Алпи
    този умник взе, че се отнесе в най-опасно
    климатичния град на Европа!
    Пълно разочарование от иначе интелигентният тенисист.

    09:11 04.11.2025

  • 2 Чакай чакай

    4 1 Отговор
    Като дойде лятото, друга песен ще запее. Във фурната само на хляба му е приятно.

    09:17 04.11.2025

  • 3 мьрсулана + разбойко = ❤️

    2 0 Отговор
    а миле китич и драгана миркович ко казуваха по вапроса ?

    09:19 04.11.2025

  • 4 Опорка

    0 0 Отговор
    Секунда, тоя няли беше фен на западната свобода и демокрация?

    09:35 04.11.2025

  • 5 Гого Мого

    1 0 Отговор
    Тоя се изрепчи на Вучич и сега се чуди как да оправдае бягството си от Сърбия.

    Иначе и аз ако имам парите му що па да не поживея в Гърция.

    09:45 04.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ