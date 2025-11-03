Пол Скоулс: „Искам да остана жив един ден повече от сина си“

Футболната легенда на Манчестър Юнайтед, Пол Скоулс, проговори за най-голямата си битка – не на терена, а у дома.

Синът му Ейдън живее с тежка форма на аутизъм и не може да говори.

„Спрях да коментирам мачовете. Всичко, което правя, е заради него. Живея по неговия ритъм — четвъртък плуваме, неделя ходим за торта. Това е нашият свят“, сподели легендата.

„Какво ще стане, когато ме няма?“ - това е голямата болка на Пол Скоулс.