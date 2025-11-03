Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пол Скоулс: „Искам да остана жив един ден повече от сина си“

Пол Скоулс: „Искам да остана жив един ден повече от сина си“

3 Ноември, 2025 08:42 949 0

  • футболната легенда -
  • манчестър юнайтед-
  • пол скоулс-
  • битка -
  • терена-
  • у дома-
  • синът му-
  • ейдън-
  • аутизъм

Легендата проговори за най-голямата си битка

Пол Скоулс: „Искам да остана жив един ден повече от сина си“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболната легенда на Манчестър Юнайтед, Пол Скоулс, проговори за най-голямата си битка – не на терена, а у дома.

Синът му Ейдън живее с тежка форма на аутизъм и не може да говори.

„Спрях да коментирам мачовете. Всичко, което правя, е заради него. Живея по неговия ритъм — четвъртък плуваме, неделя ходим за торта. Това е нашият свят“, сподели легендата.

„Какво ще стане, когато ме няма?“ - това е голямата болка на Пол Скоулс.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ