Бивш капитан на Ман Юнайтед: Арсенал трябва да спечели титлата

3 Ноември, 2025 21:29 557 1

  • арсенал-
  • висша лига-
  • футбол-
  • гари невил-
  • манчестър юнайтед

Според него "артилеристите" разполагат с поне по двама класни играчи на всяка позиция и през тази година контузиите няма да играят чак толкова голяма роля, както през минали сезони

Бивш капитан на Ман Юнайтед: Арсенал трябва да спечели титлата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

През новия сезон Арсенал няма извинения и единствено сам може да се спре по пътя към титлата в английското първенство по футбол, заяви анализаторът на Sky Sports и бивш капитан на Манчестър Юнайтед - Гари Невил. Според него "артилеристите" разполагат с поне по двама класни играчи на всяка позиция и през тази година контузиите няма да играят чак толкова голяма роля, както през минали сезони.

Арсенал води с шест точки на Манчестър Сити и още една на Ливърпул, които бяха големите конкуренти на "артилеристите" напоследък. Сити е заличавал пасив от осем точки след 28 мача през 2022/2023 и след 17 мача през 2023/2024. Най-големият обрат обаче е именно на Арсенал - дефицит от 13 точки срещу Юнайтед, наваксан след 19-ия кръг през 1997/1998.

"Разбирам защо Микел Артета, футболистите и феновете на Арсенал не говорят за титлата. Те обаче са най-постоянният отбор и градят това от три или четири години. Аз лично мислех, че трябваше отдавна да са шампиони, но това просто не се случи. Може би ги смятах за фаворити миналата година със спада във формата на Манчестър Сити. Вярвах, че Арсенал е отборът, който ще ги повали", заяви той за NBC Sports.

"През тази година извинения няма. Не се опитвам да ги поставя под натиск, просто разполагат с най-добрия отбор в първенството и точните футболисти за стила им. Да, ноември е и има още много време, но те трябва да спечелят титлата. Ако не си Артета или футболист на отбора, можеш да го кажеш спокойно и уверено", продължи бившият защитник на Манчестър Юнайтед.

"Не мога да се сетя за нито един футболист, който Арсенал може да загуби сега и това да бъде причината да не станат шампиони. Дори важи за двамата централни защитници или някой от новите. Имат отличен баланс на всички позиции. В миналото този футболист бе Букайо Сака, но Нони Мадуеке се справи добре на негово място. Навсякъде са с поне по двама, които са много близо като класа. Кой ще ги спре?", попита Невил и отговори сам.

"Само те самите могат да го направят. Не мисля, че Манчестър Сити е близо до старото си ниво, че да ги настигне. Пеп Гуардиола е гений, но футболистите му не играят на това ниво. Само Ливърпул изглежда като отбор, който може да го направи, но те трябва възможно най-бързо да влязат в дълга победна серия", завърши анализаторът на Sky Sports.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
  • 1 Аве, рибата е още в океана,

    0 0 Отговор
    Гари Невил сложил Тигана на огиня, алоуу, Пилците се броят на Пролет!

    21:36 03.11.2025

