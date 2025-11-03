Ламин Ямал и Ники Никол сложиха край на любовната си история

Барселонският футболен ас Ламин Ямал и аржентинската музикална сензация Ники Никол вече не са двойка – новината разтърси социалните мрежи и предизвика буря от реакции сред почитателите им. Информацията за разлъката беше разпространена от популярния влогър Хавиер Ойос, който често разкрива пикантни подробности от живота на звездите.

Любовният романс между Ямал и Никол започна през изминалото лято, когато двамата се запознаха на пищното парти по случай пълнолетието на футболиста. Събитието събра на едно място известни спортисти и музиканти, а искрата между младия талант и певицата пламна мигновено. Връзката им бързо стана публична, след като Ники Никол сподели първите им общи снимки в социалните мрежи. Именно там обаче феновете забелязаха първите признаци на разрив – изпълнителката изтри всички кадри с Ямал, което моментално породи вълна от спекулации и догадки.

Според информация, излъчена в предаването „D Corazón“ по Televisión Española, самият Ламин Ямал е потвърдил раздялата пред Хавиер Ойос. В кратък коментар футболистът заявява, че двамата са се разделили по взаимно съгласие, като категорично отрича слуховете за изневяра.

Раздялата идва изненадващо, тъй като само допреди седмици Ямал и Никол често бяха засичани заедно, а отношенията им изглеждаха стабилни и хармонични.