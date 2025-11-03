Новини
Ламин Ямал и Ники Никол сложиха край на любовната си история

3 Ноември, 2025 09:24 872 7

Феновете в шок след неочакваната раздяла

Ламин Ямал и Ники Никол сложиха край на любовната си история - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Барселонският футболен ас Ламин Ямал и аржентинската музикална сензация Ники Никол вече не са двойка – новината разтърси социалните мрежи и предизвика буря от реакции сред почитателите им. Информацията за разлъката беше разпространена от популярния влогър Хавиер Ойос, който често разкрива пикантни подробности от живота на звездите.

Любовният романс между Ямал и Никол започна през изминалото лято, когато двамата се запознаха на пищното парти по случай пълнолетието на футболиста. Събитието събра на едно място известни спортисти и музиканти, а искрата между младия талант и певицата пламна мигновено. Връзката им бързо стана публична, след като Ники Никол сподели първите им общи снимки в социалните мрежи. Именно там обаче феновете забелязаха първите признаци на разрив – изпълнителката изтри всички кадри с Ямал, което моментално породи вълна от спекулации и догадки.

Според информация, излъчена в предаването „D Corazón“ по Televisión Española, самият Ламин Ямал е потвърдил раздялата пред Хавиер Ойос. В кратък коментар футболистът заявява, че двамата са се разделили по взаимно съгласие, като категорично отрича слуховете за изневяра.

Раздялата идва изненадващо, тъй като само допреди седмици Ямал и Никол често бяха засичани заедно, а отношенията им изглеждаха стабилни и хармонични.



Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тото 1 и Тото 2

    2 2 Отговор
    И сега какво ? Пито - платено ли ?

    09:29 03.11.2025

  • 2 факт

    3 3 Отговор
    Това, че този добре играе футбол не го прави по-важен от някой професор с научни публикации и научна работа в полза на цялото човечество.

    09:34 03.11.2025

  • 3 Ами

    3 2 Отговор
    Живота е низ от избори! Или ще вкарва гол в мрежата и ще стане футболист, или ще вкарва гол в Ники, и нищо повече няма да стане!

    09:38 03.11.2025

  • 4 Анонимен

    5 0 Отговор
    Тия африканци налазиха Европа, сега само с бели жени искат да се размножават. Ямин да си търси Ямалака или Жамалка от Африка.

    09:54 03.11.2025

  • 5 Обективен

    4 2 Отговор
    Мене пък ме разтърси новината, че тази се е хванала с кюнеца!

    09:56 03.11.2025

  • 6 Гост

    0 0 Отговор
    Малкият футболист много палав

    10:35 03.11.2025

  • 7 Име

    0 0 Отговор
    Опити!

    10:39 03.11.2025

