Барселона набеляза Хари Кейн, но може ли да си го позволи?

Испанският Барселона, който възнамерява да привлече нов нападател през следващото лято, предвид почти сигурната раздяла с Роберт Левандовски, е набелязал и английския футболист на Байерн Мюнхен Хари Кейн в списъка си с потенциални цели, пише "Спорт".
В договора на Кейн има освобождаваща клауза на стойност 65 милиона евро, така че Барселона знае точно колко ще трябва да плати, ако иска нападателя в редиците си. В Германия обаче вече разкриха, че въпросната клауза трябва да бъде активирана до края на януари 2026 година.
Английският национал е наясно с интереса от каталунския гранд. Байерн обаче иска да удължи договора му, който изтича през лятото на 2027 година и смята да започне преговори с него през февруари следващата година.
В момента Кейн получава около 25 млн. евро годишно - сума, която Барселона трудно може да си позволи.
