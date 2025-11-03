Новини
Барселона набеляза Хари Кейн, но може ли да си го позволи?

Барселона набеляза Хари Кейн, но може ли да си го позволи?

3 Ноември, 2025 15:45

В договора на Кейн има освобождаваща клауза на стойност 65 милиона евро

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанският Барселона, който възнамерява да привлече нов нападател през следващото лято, предвид почти сигурната раздяла с Роберт Левандовски, е набелязал и английския футболист на Байерн Мюнхен Хари Кейн в списъка си с потенциални цели, пише "Спорт".

В договора на Кейн има освобождаваща клауза на стойност 65 милиона евро, така че Барселона знае точно колко ще трябва да плати, ако иска нападателя в редиците си. В Германия обаче вече разкриха, че въпросната клауза трябва да бъде активирана до края на януари 2026 година.

Английският национал е наясно с интереса от каталунския гранд. Байерн обаче иска да удължи договора му, който изтича през лятото на 2027 година и смята да започне преговори с него през февруари следващата година.

В момента Кейн получава около 25 млн. евро годишно - сума, която Барселона трудно може да си позволи.


