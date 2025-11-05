Работническо недоволство на реконструиращия се „Камп Ноу“ – протестиращи настояват за справедливост

Атмосферата около легендарния стадион „Камп Ноу“ се нажежи не само заради предстоящото му откриване, но и заради бурни протести на строителни работници, които излязоха на улицата във вторник. Десетки служители, ангажирани с мащабната модернизация на емблематичното съоръжение, изразиха гнева си след масово уволнение на близо 50 свои колеги. Организатор на демонстрацията стана влиятелният работнически синдикат на Каталуния, който алармира за сериозни нарушения на трудовите права.

По думите на Карлос дел Барио, лидер на синдикалното движение, голяма част от засегнатите работници са били в „нередовен административен статут“ и са били подложени на изтощителен труд – по 12 часа дневно, седем дни в седмицата, а някои дори повече от година без прекъсване.

„Тези хора са експлоатирани, без необходимите легални документи, и сега са изправени пред уволнение, което ги принуждава да се завърнат в родните си страни“, категоричен бе Дел Барио. Той подчерта, че натискът върху ФК Барселона да приключи ремонта не трябва да се случва за сметка на човешкото достойнство и основните права на работниците.

Протестите избухнаха в решаващ момент – финалната фаза на реконструкцията, която продължава вече над две години и половина. През този период каталунският гранд бе принуден да домакинства на Олимпийския стадион, докато „Камп Ноу“ се преобразяваше.

Въпреки нееднократните забавяния и напрежението около строителния процес, клубът е на прага да отвори вратите на обновения стадион. Още този петък се очаква грандиозна открита тренировка, на която ще присъстват около 23 000 запалянковци – истински празник за феновете на „блаугранас“.

Първият официален мач на новия „Камп Ноу“ е насрочен за 22 ноември, когато Барселона ще приеме Атлетик Билбао. Ръководството на клуба се надява да получи зелена светлина от местните власти за присъствие на поне 45 000 зрители – стъпка, която ще отбележи нова ера за стадиона, но и ще постави под светлината на прожекторите социалните проблеми, съпътстващи грандиозния проект.