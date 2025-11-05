Новини
Спорт »
Световен футбол »
Работническо недоволство на реконструиращия се „Камп Ноу“ – протестиращи настояват за справедливост

Работническо недоволство на реконструиращия се „Камп Ноу“ – протестиращи настояват за справедливост

5 Ноември, 2025 10:36 647 2

  • камп ноу-
  • барселона-
  • протест-
  • строителни работници-
  • уволнение-
  • синдикат-
  • реконструкция-
  • права на работниците-
  • откриване-
  • футболен стадион

Първият официален мач на новия стадион е насрочен за 22 ноември

Работническо недоволство на реконструиращия се „Камп Ноу“ – протестиращи настояват за справедливост - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атмосферата около легендарния стадион „Камп Ноу“ се нажежи не само заради предстоящото му откриване, но и заради бурни протести на строителни работници, които излязоха на улицата във вторник. Десетки служители, ангажирани с мащабната модернизация на емблематичното съоръжение, изразиха гнева си след масово уволнение на близо 50 свои колеги. Организатор на демонстрацията стана влиятелният работнически синдикат на Каталуния, който алармира за сериозни нарушения на трудовите права.

По думите на Карлос дел Барио, лидер на синдикалното движение, голяма част от засегнатите работници са били в „нередовен административен статут“ и са били подложени на изтощителен труд – по 12 часа дневно, седем дни в седмицата, а някои дори повече от година без прекъсване.

„Тези хора са експлоатирани, без необходимите легални документи, и сега са изправени пред уволнение, което ги принуждава да се завърнат в родните си страни“, категоричен бе Дел Барио. Той подчерта, че натискът върху ФК Барселона да приключи ремонта не трябва да се случва за сметка на човешкото достойнство и основните права на работниците.

Протестите избухнаха в решаващ момент – финалната фаза на реконструкцията, която продължава вече над две години и половина. През този период каталунският гранд бе принуден да домакинства на Олимпийския стадион, докато „Камп Ноу“ се преобразяваше.

Въпреки нееднократните забавяния и напрежението около строителния процес, клубът е на прага да отвори вратите на обновения стадион. Още този петък се очаква грандиозна открита тренировка, на която ще присъстват около 23 000 запалянковци – истински празник за феновете на „блаугранас“.

Първият официален мач на новия „Камп Ноу“ е насрочен за 22 ноември, когато Барселона ще приеме Атлетик Билбао. Ръководството на клуба се надява да получи зелена светлина от местните власти за присъствие на поне 45 000 зрители – стъпка, която ще отбележи нова ера за стадиона, но и ще постави под светлината на прожекторите социалните проблеми, съпътстващи грандиозния проект.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За един стадион?

    1 0 Отговор
    Цяла Гърция е построена по този начин.

    10:38 05.11.2025

  • 2 И какво

    2 1 Отговор
    ме БК за социалното недоволство някъде си на някои си.

    10:40 05.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ