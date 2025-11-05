Президентът на Барселона разсея облаците: Флик е щастлив при нас!

Президентът на Барселона Жоан Лапорта отхвърли слуховете за евентуално напускане на треньора. Босът на каталунците отговори на въпрос относно бъдещето на специалиста.

„Аз със сигурност знам, че той е много щастлив тук, в Барса, и че е много ентусиазиран от нашето завръщане на стадион „Камп Ноу“ и от това, че тренира такъв клуб, който ще има огромен стадион“, каза Лапорта.

По-рано се появиха информации в испанските издания, че Ханс-Дитер Флик възнамерява да напусне поста си. Според източник, германецът от септември говорел пред треньорския си щаб, че е „много уморен“ и иска да си тръгне.

Освен това треньорът смята, че ръководството на клуба не му оказва достатъчна подкрепа.