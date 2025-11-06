Лоренцо Музети на полуфинал в Атина след категорична победа

Италианският тенисист Лоренцо Музети си осигури място сред най-добрите четирима на престижния турнир от сериите ATP 250 в Атина. Деветият в световната ранглиста демонстрира класата си, като надигра категорично французина Александър Мюлер с резултат 6:2, 6:4 само за 82 минути.

Музети показа завидна мощ на сервис, реализирайки цели 9 аса – с цели 7 повече от 28-годишния си съперник. Италианецът бе безупречен и при началния си удар, като не допусна нито една двойна грешка, за разлика от Мюлер, който сбърка веднъж.

В хода на двубоя Лоренцо спечели впечатляващите 28 от 36 точки на първи сервис и успя да пробие съперника си цели четири пъти, което се оказа решаващо за крайния изход на срещата.

В битката за място на финала Музети ще се изправи срещу талантливия американец Себастиан Корда.