Финикс Сънс с домакинска победа над ЛА Клипърс в NBA

Финикс Сънс се наложиха с 115:102 над гостуващия тим на Лос Анджелис Клипърс в пореден двубой от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (NBA). Пред погледите на 17 071 ентусиазирани фенове „Слънцата“ демонстрираха отлична форма и заслужено триумфираха.

Герои на вечерта за домакините станаха Джейлън Грийн и Девин Букър, които изведоха отбора си до успеха с впечатляващи индивидуални изяви. Грийн наниза 29 точки, а Букър добави още 24, като двамата бяха неуморими както в нападение, така и в защита.

Въпреки поражението, хърватският център на Клипърс Ивица Зубац се отличи с „дабъл-дабъл“ – 23 точки и 11 асистенции, показвайки завидна класа и борбеност на паркета.

След този успех Финикс Сънс се изкачиха на деветата позиция в Западната конференция, записвайки четвърта победа срещу пет загуби. За ЛА Клипърс обаче трудностите продължават – след трето поредно поражение те се смъкнаха до 12-о място с баланс 3-5.