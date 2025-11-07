ЛеБрон Джеймс е близо до завръщане

Баскетболната звезда ЛеБрон Джеймс продължава възстановяването си и ще пропусне предстоящите мачове на Лос Анджелис Лейкърс срещу Атланта, Шарлът, Оклахома Сити, Ню Орлиънс и Милуоки, като евентуално може да се завърне в игра на 19 ноември за двубоя срещу Юта.

Той продължава да тренира индивидуално, докато се възстановява от ишиас, засягащ долната част на гърба и дясната му страна. Следващата стъпка от постепенно завръщане към тренировъчен режим на Джеймс ще бъде участието му в занимания 5 на 5, съобщава ESPN.

ЛеБрон Джеймс, който ще навърши 41 години през декември, е получил първия си подобен проблем по време на тренировка в края на юли и началото на август. През миналия сезон баскетболистът записа средно по 24.4 точки, 7.8 борби и 8.2 асистенции в 70 мача.

Въпреки че Лейкърс са без звездата си, тимът е с пет поредни победи и с баланс 7-2 заема втората позиция на Запад заради силните изяви на Лука Дончич и Остин Рийвс. Дори те пропуснаха някои срещи заради травми и почивка.

BREAKING: The Lakers (7-2) are 2nd in the Western Conference.



Oh, and LeBron is coming back soon… 🍿 pic.twitter.com/4uR56IntT8 — Witness King James (@WITNESSKJ) November 6, 2025