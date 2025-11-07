Новини
Александър Димитров обяви състава за предстоящите квалификации - без Светослав Вуцов в него

7 Ноември, 2025 13:15 567 3

  • селекционерът -
  • българия-
  • александър димитров-
  • световни квалификации-
  • турция -
  • грузия-
  • светослав вуцов-
  • национален отбор

На 15 ноември от 19:00 ч. България гостува на Турция

Александър Димитров обяви състава за предстоящите квалификации - без Светослав Вуцов в него - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Селекционерът на България Александър Димитров обяви пълния списък с играчи, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации с Турция и Грузия. На 15 ноември от 20:00 ч. местно време (19:00 ч. българско) България гостува на Турция в Бурса на стадион “Ататюрк”, а на 18 ноември от 21:45 ч. посреща Грузия на Националния стадион “Васил Левски”.

Ето и пълния списък с повикани играчи:

Вратари

Димитър Митов (Абърдийн), Алекс Божев (Славия Прага), Димитър Евтимов (Ботев Враца)

Защитници

Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Кристиан Димитров (Левски), Росен Божинов (Роял Антверп), Антон Недялков (Лудогорец), Мартин Георгиев (Славия), Виктор Попов (Корона Киелце), Християн Петров (Хееренвеен)

Полузащитници

Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Кристиян Стоянов (Славия), Станислав Шопов (Осиек), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Йорданов (Лудогорец)

Нападатели

Марин Петков (Левски), Радослав Кирилов (Левски), Георги Русев (ЦСКА 1948), Здравко Димитров (Бодрум), Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Владимир Николов (Корона Киелце)


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анималс Винаги Верни

    1 2 Отговор
    Евала братиньо! Вуцови трябва да бъдат третирани по този начин, да си знаят. Ама добър бил, ама звезда в пропадналия син отбор бил, и кво от това??? Грузия, Турция и Испания ни пълнят кошницата с него и без него

    13:55 07.11.2025

  • 2 Мнение

    2 0 Отговор
    Сашко ще бъде изритан и съблечен от група фенове

    13:57 07.11.2025

  • 3 БгРеалност

    1 0 Отговор
    няма жокери, все същите лузъри ........

    14:03 07.11.2025

