Томас Тухел върна и Фил Фодън

Фил Фодън и Джуд Белингам бяха повикани обратно в групата на Англия за предстоящите ноемврийски световни квалификации със Сърбия и Албания.

Фодън, който не е играл за "Трите лъва" от март насам, спечели отново доверието на селекционера Томас Тухел след няколко добри изяви, включително дубълът при успеха на Манчестър Сити над Борусия Дортмунд с 4:1 в Шампионска лига.

Белингам пък не беше в състава на Тухел за срещите през октомври, независимо че звездата на Реал Мадрид заяви, че е готов за игра и иска да бъде в отбора.

Любопитна е дебютната повиквателна за 22-годишния полузащитник на Борнемут Алекс Скот.

Независимо от силните си представяния за Брайтън, нападателят Дани Уелбек е извън групата. Антъни Гордън обаче е там, въпреки че пострада при победата на Нюкасъл над Атлетик Билбао. Адам Уортън от Кристъл Палас се завръща, след като не беше част от последните две групи на англичаните. Тухел няма да разчита на Морган Гибс-Уайт, Рубен Лофтъс-Чийк и Майлс Люис-Скели, които бяха в състава през октомври. Вратарят на Нюкасъл Ник Поуп пък заменя Джеймс Трафорд.

Съставът на Англия за мачовете през ноември:

Вратари: Дийн Хендерсън, Джордан Пикфорд, Ник Поуп

Защитници: Дан Бърн, Марк Гехи, Рийс Джеймс, Езри Конса, Нико О'Райли, Джарел Куанса, Джед Спенс, Джон Стоунс

Полузащитници: Елиът Андерсън, Джуд Белингам, Джордан Хендерсън, Деклан Райс, Морган Роджърс, Алекс Скот, Адам Уортън

Нападатели: Джаръд Боуен, Еберечи Езе, Фил Фодън, Антъни Гордън, Хари Кейн, Маркъс Рашфорд, Букайо Сака.