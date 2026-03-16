Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще се изправят един срещу друг: Договорът за мегасблъсъка е факт

16 Март, 2026 20:48 780 2

  • тайсън фюри-
  • антъни джошуа-
  • бокс-
  • тежка категория-
  • мегасблъсък-
  • netflix-
  • договор-
  • новини-
  • спорт-
  • великобритания

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дългоочакваният двубой между двама от най-големите британски титани в тежка категория – Тайсън Фюри и Антъни Джошуа – вече е договорен, разкрива реномираният журналист от talkSPORT Гарет Дейвис. Според неговата информация, преговорите са приключили успешно и всички детайли са уточнени далеч от светлините на прожекторите.

„Сделката е сключена – Фюри и Джошуа ще се изправят един срещу друг!“, категоричен е Дейвис, позовавайки се на свои надеждни източници, близки до преговорите.

Очаква се този грандиозен сблъсък да бъде излъчен ексклузивно по Netflix, а залозите са огромни – не само заради престижните имена, но и заради внушителните финансови параметри на събитието. И двамата боксьори са изразили желание да се качат на ринга и да премерят сили в битка, която феновете чакат от години.

Антъни Джошуа, който е на 36 години, се състезава професионално от 2013 година. Впечатляващата му статистика включва 29 победи, от които цели 26 са постигнати с нокаут, и 4 загуби. Любопитно е, че в началото на януари неговият чичо обяви, че Джошуа е сложил край на кариерата си, но очевидно шампионът има други планове.

От другата страна на ринга ще застане 37-годишният Тайсън Фюри, който може да се похвали с 34 победи (24 с нокаут), 2 загуби и едно равенство. Следващият му съперник трябваше да бъде руснакът Арсланбек Махмудов, но сега всички погледи са насочени към епичния двубой с Джошуа.

Очаква се официалното потвърждение на датата и мястото на срещата да бъде обявено съвсем скоро.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Би Било

    1 0 Отговор
    Би било интересно, но след всички тези двубои в стил Мики Маус срещу Джеки Чан напълно изгубих интерес към бокса. Явно винаги е бил в една категория по-скоро с кеча, от колкото с някой сериозен спорт. Не, благодаря, предпочитам да гледам цивилизовани спортове, в които има истинско сървенование, като борба в свободен стил.

    21:20 16.03.2026

  • 2 Тракиец 🇺🇦

    2 0 Отговор
    Не.гъра не умря в катастрофата в собствената си държава Нигерия на канибали но ще умре на ринга

    21:22 16.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове