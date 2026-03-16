Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще се изправят един срещу друг: Договорът за мегасблъсъка е факт

Дългоочакваният двубой между двама от най-големите британски титани в тежка категория – Тайсън Фюри и Антъни Джошуа – вече е договорен, разкрива реномираният журналист от talkSPORT Гарет Дейвис. Според неговата информация, преговорите са приключили успешно и всички детайли са уточнени далеч от светлините на прожекторите.

„Сделката е сключена – Фюри и Джошуа ще се изправят един срещу друг!“, категоричен е Дейвис, позовавайки се на свои надеждни източници, близки до преговорите.

Очаква се този грандиозен сблъсък да бъде излъчен ексклузивно по Netflix, а залозите са огромни – не само заради престижните имена, но и заради внушителните финансови параметри на събитието. И двамата боксьори са изразили желание да се качат на ринга и да премерят сили в битка, която феновете чакат от години.

Антъни Джошуа, който е на 36 години, се състезава професионално от 2013 година. Впечатляващата му статистика включва 29 победи, от които цели 26 са постигнати с нокаут, и 4 загуби. Любопитно е, че в началото на януари неговият чичо обяви, че Джошуа е сложил край на кариерата си, но очевидно шампионът има други планове.

От другата страна на ринга ще застане 37-годишният Тайсън Фюри, който може да се похвали с 34 победи (24 с нокаут), 2 загуби и едно равенство. Следващият му съперник трябваше да бъде руснакът Арсланбек Махмудов, но сега всички погледи са насочени към епичния двубой с Джошуа.

Очаква се официалното потвърждение на датата и мястото на срещата да бъде обявено съвсем скоро.