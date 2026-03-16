Гергана Стоянова с намек към Стефка Костадинова: Понякога 2,09м са достатъчни за да паднеш смъртоносно

Популярната телевизионна водеща Гергана Стоянова публикува емоционално послание във Facebook, провокирано от новината за навлизането на легендарната лекоатлетка Стефка Костадинова в политиката. Стоянова, известна със своята откровеност, сподели размислите си с думите:

"Мислех да не пиша нищо, защото ми стана малко мъчно като го чух. И се питам дали ще има някой в цялата държава, който да каже: "Е какво толкова?!" Но понякога 2 метра и 9 см са достатъчна височина, от която да паднеш смъртоносно".

Макар да не споменава директно името на Костадинова, алюзията е повече от ясна – именно 2,09 метра е световният рекорд в скока на височина, който Стефка Костадинова държеше десетилетия и който я превърна в икона на българския спорт.

Сега обаче, тя поема по нов път – този на политиката, като ще оглави листата на ДПС в Пловдив за предстоящите парламентарни избори. Днес партията официално регистрира кандидатите си в 16-ти МИР, а новината предизвика бурни реакции сред обществото. Мнозина се питат дали спортната слава е достатъчна гаранция за успех и в политическата арена, където правилата са различни, а залозите – често по-високи.