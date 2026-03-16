Гергана Стоянова с намек към Стефка Костадинова: Понякога 2,09м са достатъчни за да паднеш смъртоносно

Популярната телевизионна водеща Гергана Стоянова публикува емоционално послание във Facebook, провокирано от новината за навлизането на легендарната лекоатлетка Стефка Костадинова в политиката. Стоянова, известна със своята откровеност, сподели размислите си с думите:
"Мислех да не пиша нищо, защото ми стана малко мъчно като го чух. И се питам дали ще има някой в цялата държава, който да каже: "Е какво толкова?!" Но понякога 2 метра и 9 см са достатъчна височина, от която да паднеш смъртоносно".
Макар да не споменава директно името на Костадинова, алюзията е повече от ясна – именно 2,09 метра е световният рекорд в скока на височина, който Стефка Костадинова държеше десетилетия и който я превърна в икона на българския спорт.
Сега обаче, тя поема по нов път – този на политиката, като ще оглави листата на ДПС в Пловдив за предстоящите парламентарни избори. Днес партията официално регистрира кандидатите си в 16-ти МИР, а новината предизвика бурни реакции сред обществото. Мнозина се питат дали спортната слава е достатъчна гаранция за успех и в политическата арена, където правилата са различни, а залозите – често по-високи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
11 Тошо
Много жалко! Тъжна история! Голям спортист а в човешки план пълна деградация! От модел за подражание да станеш за посмешище!
21:26 16.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
14 НВа
Още по времето на Костов опита да приватизира един хотел в Пловдив, и беше бая грозно още тогава.
Санкт-Петербург или "Новотел"-ът, не помня и аз точно вече;). Май първият.
21:45 16.03.2026
