Новини
Спорт »
Други спортове »
Гергана Стоянова с намек към Стефка Костадинова: Понякога 2,09м са достатъчни за да паднеш смъртоносно

16 Март, 2026 21:06 1 785 17

  • телевизионна водеща -
  • гергана стоянова -
  • послание -
  • facebook-
  • новината -
  • лекоатлетка -
  • стефка костадинова-
  • политиката-
  • пеевски-
  • дпс-
  • дпс-ново начало

Бившата лекоатлетка ще оглави листата на ДПС в Пловдив

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Популярната телевизионна водеща Гергана Стоянова публикува емоционално послание във Facebook, провокирано от новината за навлизането на легендарната лекоатлетка Стефка Костадинова в политиката. Стоянова, известна със своята откровеност, сподели размислите си с думите:

"Мислех да не пиша нищо, защото ми стана малко мъчно като го чух. И се питам дали ще има някой в цялата държава, който да каже: "Е какво толкова?!" Но понякога 2 метра и 9 см са достатъчна височина, от която да паднеш смъртоносно".

Макар да не споменава директно името на Костадинова, алюзията е повече от ясна – именно 2,09 метра е световният рекорд в скока на височина, който Стефка Костадинова държеше десетилетия и който я превърна в икона на българския спорт.

Сега обаче, тя поема по нов път – този на политиката, като ще оглави листата на ДПС в Пловдив за предстоящите парламентарни избори. Днес партията официално регистрира кандидатите си в 16-ти МИР, а новината предизвика бурни реакции сред обществото. Мнозина се питат дали спортната слава е достатъчна гаранция за успех и в политическата арена, където правилата са различни, а залозите – често по-високи.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 била си е боклук цял живот

    52 1 Отговор
    просто не сме знаели

    21:10 16.03.2026

  • 2 Яшар

    51 3 Отговор
    За съжаление Стефка се оказа коварен човек ...личи и по лицето ,вече прилича на де .ви.л ...тя е от турски помашко турски произход и в момента е във фаза отмъщение към българите ...а България я направи известна ..пу ..пмкеса г-н сна

    21:11 16.03.2026

  • 3 Стефи

    31 0 Отговор
    те на тоя .!. да паднеш, нивестулко не до кла тена!!!!

    21:14 16.03.2026

  • 4 бай Иван

    38 0 Отговор
    ма тя от години си е човек на Шиши и е паднала от 209 см направо с разтворени крака . Абе смъртоносно не е , ама пък как мирише!

    21:16 16.03.2026

  • 5 нннн

    35 1 Отговор
    Шампионският скок на Костадинова НАДОЛУ наистина изуми цяла България. ,,Никога не е късно да станеш за резил." Това петно ще се отрази не само на нея, но и на отношението към НН.

    21:16 16.03.2026

  • 6 ЕДИН МИ ГОВОРЕШЕ

    30 0 Отговор
    ЧЕ ПАРИТЕ НЕ ВЛИЯЯТ НА ДОСТОЙНСТВОТО...ОООО...ВЛИЯЯТ И ОЩЕ КАК ...

    21:17 16.03.2026

  • 7 Николай

    37 1 Отговор
    Не очаквах такова падение от най-великата ни атлетка. Огорчен съм.

    21:19 16.03.2026

  • 8 гост

    30 1 Отговор
    Костадинова- поредната ЕНИЧАРКА в редиците на еничарското ДПС!

    21:21 16.03.2026

  • 9 ШИШИ НАПРАВО

    25 0 Отговор
    СЕ Е ОБЪРКАЛ С ТАЗИ КУКУВИЦА СТЕФКА.

    21:22 16.03.2026

  • 10 павела митова

    23 1 Отговор
    АЛКОХОЛА НЕ ПРОЩАВА А И ЯКО Е КРАЛА ,САМО ПЪЛНА РЕВИЗИЯ ,ТАЯ НЕ Е МОГЛА ДА ИЗГОРИ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ВСЕ НЕЩО ЗА ПАНДИЗА Е ОСТАНАЛО

    21:24 16.03.2026

  • 11 Тошо

    27 0 Отговор
    "Понякога 2,09м са достатъчни за да паднеш смъртоносно" По точно.неможе да бьде казано!

    Много жалко! Тъжна история! Голям спортист а в човешки план пълна деградация! От модел за подражание да станеш за посмешище!

    21:26 16.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тракиец 🇺🇦

    8 2 Отговор
    ДОЛНА ПРОДАЖНА НАЦИЯ ...ЖЕНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ СА НАЙ ПРОДАЖНИТЕ НИХИЛИСТКИ..ЗА ПАРИ НЕ САМО КРЪВТА СИ И ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ И ДУШИТЕ СИ ПРОДАВАТ НО И МАЙКИТЕ СИ И ДЕЦАТА СИ ЗА ПАРИ ПРОДАВАТ

    21:43 16.03.2026

  • 14 НВа

    4 0 Отговор
    Знаят се неща, но не се помнят.
    Още по времето на Костов опита да приватизира един хотел в Пловдив, и беше бая грозно още тогава.
    Санкт-Петербург или "Новотел"-ът, не помня и аз точно вече;). Май първият.

    21:45 16.03.2026

  • 15 Дика

    6 0 Отговор
    И тая си продаде гъ.а

    21:48 16.03.2026

  • 16 Дик диверсанта

    9 0 Отговор
    Невероятна е Гергана - с едно просто изречение казва толкова много.

    21:50 16.03.2026

  • 17 Дедо Мраз

    4 0 Отговор
    Едно време Стефка като млада скачаше нагоре, сега е дърта и колената я болят, та скача надолу.

    21:51 16.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове