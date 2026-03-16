Финалът на Шампионската лига: Билети от 70 евро и нови възможности за феновете

Страстните почитатели на най-престижния клубен турнир вече могат да планират своето незабравимо преживяване – билетите за финала на Шампионската лига в Будапеща стартират от изключително достъпната цена от 70 евро. Това обяви официално УЕФА, като подчерта, че разпределението на пропуските за широката публика ще се осъществи чрез лотариен принцип.

Грандиозният сблъсък за трофея ще се състои на 30 май на емблематичната „Пушкаш Арена“ в сърцето на унгарската столица. Феновете, които мечтаят да станат част от това историческо събитие, вече могат да подадат своите заявления през специалния билетен портал на УЕФА. Крайният срок за кандидатстване за билети за финала на Шампионската лига е 19 март.

Любителите на женския футбол също ще имат възможност да се насладят на финалния двубой – билетите за финала на Шампионската лига за жени в Осло, който ще се проведе на 23 май на стадион „Улеваал“, започват от едва 20 евро. Финалът на Лига Европа в Истанбул (20 май) ще предложи билети от 40 евро, а решаващият мач в Лигата на конференциите в Лайпциг (27 май) – от 25 евро.

За разлика от други големи спортни форуми като Световното и Европейското първенство, където цените често предизвикват недоволство сред феновете, УЕФА поставя акцент върху достъпността. Повече от 40% от местата на „Пушкаш Арена“ са запазени за най-евтините ценови категории, като приоритетно ще бъдат разпределени между привържениците на финалистите и широката публика.

Всеки желаещ може да подаде заявление чрез официалния билетен портал на УЕФА. След изтичане на срока, билетите няма да се разпределят по принципа „първи дошъл, първи обслужен“, нито чрез динамично ценообразуване, а чрез прозрачен жребий, гарантиращ равен шанс за всички.