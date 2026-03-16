Ралф Шумахер разкритикува новите регулации във Формула 1: „Състезанията заприличаха на Марио Карт“

16 Март, 2026 21:14 580 3

„Необходимо е да върнем баланса", смята германецът

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Бившият ас на Формула 1 и настоящ анализатор за германския Sky – Ралф Шумахер – не спести критиките си към последните промени в правилата на най-престижния автомобилен шампионат. В интервю за Motorsport.com, Шумахер изрази разочарованието си от посоката, в която се развива спортът, и подчерта, че новите регулации са довели до неестествено много изпреварвания, които според него са лишени от автентичност.

„Първоначално, докато наблюдавах старта на състезанието в Мелбърн, бях приятно изненадан – атмосферата беше наелектризираща, а битките на пистата напомняха на мотоциклетните надпревари“, сподели Шумахер. „Но след финала осъзнах, че изпреварванията бяха прекалено много и изглеждаха изкуствено, сякаш са режисирани“.

Според германеца, Формула 1 трябва да остане върхът на моторните спортове, където майсторството на пилотите и техните умения са решаващи за крайния резултат.

„Необходимо е да върнем баланса – изпреварванията трябва да бъдат истински зрелищни, а не просто резултат от технически улеснения“, категоричен е Шумахер.

Той допълни, че в момента шампионатът напомня повече на видеоигра, отколкото на елитно автомобилно състезание: „Всички се опитват различни стратегии, но Формула 1 започва да прилича на ‘Марио Карт’ – и това е тревожно“.

Критиките на Ралф Шумахер идват на фона на все по-ожесточените дебати относно бъдещето на Формула 1 и необходимостта от балансиране между зрелището и спортната автентичност.


