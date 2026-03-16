Ханзи Флик остава начело на Барселона с нов договор

Ханзи Флик ще продължи да води Барселона и през следващите години. Опитният германски специалист се е съгласил да удължи престоя си на „Камп Ноу“ до 2028 година, с което слага край на спекулациите около бъдещето си в каталунския колос.

Въпреки че всички детайли по новото споразумение са уточнени, официалното подписване бе отложено до приключването на президентските избори в клуба. След като Жоан Лапорта триумфира и запази поста си начело на Барса, Флик вече е готов да сложи подписа си под договора, който ще го задържи в Барселона още четири сезона.

61-годишният наставник е изключително доволен от работата си с младите таланти на отбора. Развитието на бъдещите звезди на каталунците остава негов основен приоритет, а голямата му мечта е да изведе Барселона до нов триумф в Шампионската лига – трофей, който феновете на „блаугранас“ жадуват от години.

Под ръководството на Флик, Барса вече добави Суперкупата на Испания към витрината си този сезон. Тимът се представя стабилно и в Ла Лига, където води с четири точки пред вечния съперник Реал Мадрид. В Купата на Краля каталунците достигнаха полуфиналите, а в Шампионската лига предстои решителен осминафинален реванш срещу Нюкасъл на митичния „Камп Ноу“. Първият сблъсък на „Сейнт Джеймсис Парк“ завърши при равенство 1:1, което оставя всичко отворено за реванша.

С удължаването на договора на Ханзи Флик, Барселона демонстрира стабилност и амбиция за нови успехи както на испанската, така и на европейската сцена.