Реал Мадрид отново надделя над Барселона – девета поредна победа в епичния баскетболен сблъсък

8 Ноември, 2025 08:14 474 1

Баскетболното "Ел Класико" се игра в зала "Палау Блауграна".

Реал Мадрид отново надделя над Барселона – девета поредна победа в епичния баскетболен сблъсък - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид затвърди доминацията си над вечния съперник Барселона с впечатляващ успех – 101:92 в рамките на деветия кръг от редовния сезон на баскетболната Евролига. Така „белите“ записаха девета поредна победа срещу каталунците във всички турнири – серия, която продължава да буди възхищение и респект сред спортната общественост. Въпреки усилията на домакините, които се бориха до последния съдийски сигнал, Реал Мадрид демонстрира класа и хладнокръвие в ключовите моменти.

За Барселона Торнике Шенгелия се отличи с 11 точки, 6 борби и 7 асистенции за малко над 26 минути на паркета, но това не бе достатъчно, за да спре устрема на гостите.

Героят на вечерта безспорно бе Трей Лайлс, който изригна с 29 точки, допълнени от две борби и една асистенция за по-малко от 24 минути игра. Неговата ефективност и точност под коша се оказаха решаващи за крайния изход на двубоя.

След този резултат Барселона заема деветото място във временното класиране с актив от пет победи и четири поражения, докато Реал Мадрид се изкачи до шеста позиция, също с пет успеха, но с по-добра точкова разлика.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 маке

    0 0 Отговор
    Ей, а нещо за везенката бре?

    08:39 08.11.2025

