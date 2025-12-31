Новини
Спорт »
Тенис »
Адриан Андреев с летящ старт на червените кортове в Маракеш

31 Декември, 2025 18:02 400 0

  • адриан андреев-
  • тенис -
  • турнир-
  • маракеш-
  • мароко

Следващото препятствие пред българския тенисист ще бъде италианецът Силвио Менкалия

Адриан Андреев с летящ старт на червените кортове в Маракеш - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Адриан Андреев демонстрира впечатляваща форма в началото на участието си на тенис турнира в Маракеш, Мароко, където наградният фонд възлиза на 30 000 долара.

В първия си двубой на клей, младият софиянец категорично надигра местния представител Ясин Смиж с резултат 6:2, 6:3, като срещата продължи близо два часа.

Още от старта Андреев наложи темпото си, като затвори първия сет с пет поредни спечелени гейма. Във втората част българинът продължи да доминира, взимайки пет от първите шест гейма. Въпреки това, напрежението се покачи, след като Андреев пропусна четири мачбола при сервис на съперника и допусна пробив, с което Смиж намали пасива си до 3:5.

Въпреки краткия спад в концентрацията, Адриан Андреев не позволи изненада. С хладнокръвие и стабилна игра той реализира нов пробив в деветия гейм на втория сет, слагайки точка на спора и осигурявайки си място във втория кръг.

Следващото препятствие пред българския тенисист ще бъде италианецът Силвио Менкалия, който се наложи драматично в три сета над четвъртия поставен в схемата – Максим Жанвие.


