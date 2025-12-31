Ивайло Чочев оглави класацията за най-резултатен български футболист през 2025 година

Ивайло Чочев, полузащитникът на Лудогорец, безапелационно се утвърди като топ реализатор сред родните футболисти за 2025 г., сочи анализ на „Мач Телеграф“. С впечатляващите си 16 гола във всички турнири, Чочев затвърди реномето си на майстор в играта с глава и ключова фигура в атаката на шампионите от Разград.

През изминалия сезон Чочев наниза 12 попадения в efbet Лига, добави още един гол в турнира за Sesame Купа на България и се разписа три пъти в европейските клубни надпревари. Именно неговите голове срещу Риека, Шкендия и ПАОК се оказаха решаващи за европейския поход на Лудогорец.

Въпреки блестящата си клубна форма, халфът не успя да се разпише с екипа на националния отбор през 2025 г.

След Чочев в класацията се нареждат две от най-ярките млади надежди на българския футбол – Марин Петков от Левски и сензацията Георги Лазаров от Черно море. И двамата приключват годината с по 15 гола. Петков се отличи с 12 попадения в първенството, два гола в Купата на България и един за националния тим – срещу Ирландия през март. Лазаров, който през пролетта носеше екипа на Фратрия и реализира 6 гола във Втора лига, през есента премина в Черно море и добави още 7 попадения. Младият талант се разписа и два пъти за младежкия национален отбор.

Борислав Рупанов също заслужава аплодисменти, след като завърши сезона с 13 гола – 10 вкарани за Септември и Левски в първенството, един решаващ гол в Европа срещу Сабах и още два с екипа на младежкия национален отбор.