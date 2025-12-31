Жоао Кансело готов да се завърне в Европа

Португалският национал Жоао Кансело е готов да обърне нова страница в своята впечатляваща кариера, като планира да напусне Ал-Хилал още през януарския трансферен прозорец. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, защитникът вече е изразил желание да се завърне на Стария континент, където към него не липсва сериозен интерес.

Сред водещите кандидати за подписа на Кансело се открояват имената на европейски гиганти като Интер, Ювентус и Барселона. Именно в каталунския клуб 31-годишният бранител прекара последния сезон под наем, оставяйки отлични впечатления с изявите си. Преди това португалецът защитаваше цветовете на Байерн Мюнхен и Манчестър Сити, а опитът му в Серия А включва престижни периоди в Ювентус и Интер.

Футболната одисея на Кансело започва в Бенфика, след което преминава през Валенсия, за да се утвърди като един от най-универсалните и търсени защитници в Европа.

Въпреки че през настоящия сезон той записа едва две срещи с екипа на Ал-Хилал, интересът към него не стихва. Ювентус вече е направил първи стъпки към осъществяване на трансфера, като е влязъл в контакт с агента на футболиста – Жорже Мендеш. Засега обаче преговорите са в начален етап и се очаква развръзката да настъпи в близките седмици.