Килиан Мбапе аут за Суперкупата на Испания

31 Декември, 2025 18:29 397 0

Французинът е с травма в коляното

Килиан Мбапе аут за Суперкупата на Испания - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид ще трябва да се справя без своята звезда Килиан Мбапе в битката за Суперкупата на Испания през януари. Френският нападател получи неприятна травма по време на тренировка в сряда, съобщава авторитетното издание „Екип“.

Според информацията, 27-годишният голмайстор е с увредени връзки в коляното, което ще го извади от игра за минимум три седмици. Този неочакван удар за „белия балет“ идва в ключов момент от сезона, когато Мбапе е във върхова форма. Само за 24 срещи през настоящата кампания, той вече е реализирал впечатляващите 29 попадения и е асистирал за още 5 гола, затвърждавайки лидерската си роля в атаката на мадридчани.

Въпреки първоначалните прогнози за триседмично възстановяване, периодът на отсъствие на Мбапе може да се удължи, в зависимост от реакцията му към лечението, което ще бъде проведено от медицинския щаб на 15-кратните европейски шампиони.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
