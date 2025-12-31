Килиан Мбапе аут за Суперкупата на Испания

Реал Мадрид ще трябва да се справя без своята звезда Килиан Мбапе в битката за Суперкупата на Испания през януари. Френският нападател получи неприятна травма по време на тренировка в сряда, съобщава авторитетното издание „Екип“.

Според информацията, 27-годишният голмайстор е с увредени връзки в коляното, което ще го извади от игра за минимум три седмици. Този неочакван удар за „белия балет“ идва в ключов момент от сезона, когато Мбапе е във върхова форма. Само за 24 срещи през настоящата кампания, той вече е реализирал впечатляващите 29 попадения и е асистирал за още 5 гола, затвърждавайки лидерската си роля в атаката на мадридчани.

Въпреки първоначалните прогнози за триседмично възстановяване, периодът на отсъствие на Мбапе може да се удължи, в зависимост от реакцията му към лечението, което ще бъде проведено от медицинския щаб на 15-кратните европейски шампиони.