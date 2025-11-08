Новини
Спорт »
Тенис »
Арина Сабаленка се класира за финала на WTA в Рияд след драматична победа над Анисимова

8 Ноември, 2025 10:11 583 2

  • арина сабаленка-
  • финал-
  • финалния турнир на wta -
  • рияд-
  • елена рибакина-
  • тенис

В битката за трофея беларускинята ще се изправи срещу Елена Рибакина

Арина Сабаленка се класира за финала на WTA в Рияд след драматична победа над Анисимова - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната номер едно в женския тенис Арина Сабаленка си осигури място във финалния сблъсък на финалния турнир на WTA в Рияд. Беларускинята се наложи над упоритата американка Аманда Анисимова с резултат 6:3, 3:6, 6:3 след оспорвана битка, продължила два часа и 21 минути на Централния корт в Саудитска Арабия.

Още в началото Сабаленка показа защо е лидер в световната ранглиста, като реализира два пробива и спечели впечатляващите 73% от точките на първи сервис в откриващия сет. Анисимова обаче не се предаде и във втората част обърна развоя, като доминираше на свой начален удар с 84% успеваемост и осъществи три пробива, за да изравни резултата. Решителният трети сет се превърна в истински трилър, в който шампионката от US Open Сабаленка отново вдигна нивото – тя бе почти безгрешна на първи сервис (87% спечелени точки) и реализира два ключови пробива, които ѝ осигуриха победата и билет за финала.

В битката за трофея Арина Сабаленка ще се изправи срещу Елена Рибакина.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Славист Варна

    3 0 Отговор
    4 слОвянки на 1/2 финалите, а като прибавим и Швьонтек, пълно арийско превъзходство!

    10:19 08.11.2025

  • 2 Анаболен Боци-БОЦ

    0 0 Отговор
    Сабаленче, спирай ги тия аСтероиди бре момиче, че долната ти челюст е станала вече като на Батман !
    Физиономията ти е минала на светлинни години транзит покрай естрогена от тия TRT-та и анаболи 🤦‍♂️

    11:18 08.11.2025

