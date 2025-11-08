Арина Сабаленка се класира за финала на WTA в Рияд след драматична победа над Анисимова

Световната номер едно в женския тенис Арина Сабаленка си осигури място във финалния сблъсък на финалния турнир на WTA в Рияд. Беларускинята се наложи над упоритата американка Аманда Анисимова с резултат 6:3, 3:6, 6:3 след оспорвана битка, продължила два часа и 21 минути на Централния корт в Саудитска Арабия.

Още в началото Сабаленка показа защо е лидер в световната ранглиста, като реализира два пробива и спечели впечатляващите 73% от точките на първи сервис в откриващия сет. Анисимова обаче не се предаде и във втората част обърна развоя, като доминираше на свой начален удар с 84% успеваемост и осъществи три пробива, за да изравни резултата. Решителният трети сет се превърна в истински трилър, в който шампионката от US Open Сабаленка отново вдигна нивото – тя бе почти безгрешна на първи сервис (87% спечелени точки) и реализира два ключови пробива, които ѝ осигуриха победата и билет за финала.

В битката за трофея Арина Сабаленка ще се изправи срещу Елена Рибакина.